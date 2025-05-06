Угода про надра - стратегічна зброя Трампа проти Путіна? У США пояснили справжню мету

У команді Трампа пояснила стратегічне значення угоди з Україною

Угода про надра між Україною та США може стати своєрідним важелем впливу на Росію під час майбутніх переговорів про перемир’я чи припинення вогню. Ця стратегічна ініціатива належить особисто чинному президенту США Дональду Трампу, який бачить у ній потужний дипломатичний засіб.

Про це розповів голова американського Міністерства фінансів Скотт Бессент під час свого виступу на конференції в інституті Мілкена у Каліфорнії. "Він (президент США Дональд Трамп — ред.) вважає, що угода принесе кілька результатів. По-перше, це дало б йому більше важелів впливу на російське керівництво, коли настане час звернутися до них. Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України", — зазначив Бессент.

Скотт Бессент - фото Getty Images

Керівник Мінфіну США також наголосив на економічних перевагах цієї домовленості. За його словами, посилення економічної співпраці та розвиток інвестиційних зв'язків між Україною та США становлять другий важливий аспект угоди.

Бессент окремо підкреслив справедливий характер підписаного документа. "50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам — "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди — економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки", — підсумував міністр.

Нагадаємо, Україна і США уклали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення та співпрацю у сфері критично важливих корисних копалин. Сталося це в ніч на 1 травня. Документ охоплює 57 найменувань мінералів. Верховна Рада має ухвалити законопроєкт про ратифікацію угоди. Ймовірно, це відбудеться 8 травня.

Раніше "Телеграф" також писав, що нова угода вигідніша, ніж те, що США підсунули спочатку. Які головні відмінності між ними.