США змінюють стратегію через жадібність Путіна: Джей Ді Венс розповів, у чому справа

Білий дім має намір відмовитися від непрацюючих форматів перемир’я

Сполучені Штати відходять від ідеї перемир’я, тому що вона не влаштовує Москву. Тепер Вашингтон змушений зробити ставку на довгострокове врегулювання конфлікту.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив на Мюнхенській конференції лідерів у середу, 7 травня.

"США відходять від ідеї перемир’я, тому що вона не подобається РФ, і мають намір сконцентруватися на питаннях довгострокового врегулювання війни в Україні", — заявив Венс.

Головна причина – надмірні апетити Кремля. За словами американського політика, Росія на переговорах висуває свідомо неприйнятні умови.

"Я не став би стверджувати, що Росія не зацікавлена у вирішенні конфлікту. Зараз вона висуває низку вимог, які, на нашу думку, надмірні, але це природний процес переговорів", — уточнив він.

А от між Києвом та Москвою, як визнає Венс, сьогодні справжня прірва. Ситуація на переговорах сягає абсурду — сторони навіть не намагаються вести діалог.

"США хочуть, щоб Москва та Київ почали говорити один з одним, Вашингтон готовий брати участь у цьому процесі", — наголосив віцепрезидент. А відсутність прямих переговорів між сторонами конфлікту він назвав абсурдною.

Проблема, як описує американський політик, не лише у політиці, а й в емоціях: "Київ та Москва настільки ненавидять один одного, що перші 30 хвилин просто скаржаться на історичні образи".

Втім, Вашингтон, як і раніше, не відмовляється від своєї головної мети — зупинити війну. Венс нагадав про позицію Дональда Трампа, який має намір переламати ситуацію силою волі.

"Президент Трамп говорив багато разів, але я думаю, що це варто повторити: ми твердо переконані, що продовження цього конфлікту погано для нас … Ми вважаємо, що якщо холодний розум візьме гору, ми зможемо привести цю справу до міцного миру. Він (Трамп — ред.) ненавидить, коли гинуть невинні люди. Він ненавидить навіть коли солдати гинуть у непотрібних конфліктах", — заявив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, Путін продовжує вимагати включення під контроль Росії чотирьох українських регіонів як умову припинення війни. Такі вимоги стали серйозною перешкодою для спроб США досягти перемир’я та завершити бойові дії.