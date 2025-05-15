Нравится Путину и не едет в Украину: в США раскрылись странные детали о "главном дипломате" Трампа

Виткофф занимается всеми международными вопросами в администрации Трампа

Американский журнал The Atlantic опубликовал большой материал о Стива Уиткоффе — "дипломате-любителе", который в команде Дональда Трампа фактически занял роль теневого государственного секретаря. Он является специальным посланником президента по почти всем международным вопросам, включая войну России против Украины.

Отдельный раздел статьи посвящен контактам Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Телеграф.

Так, по приказу Трампа Уиткофф впервые отправился в Москву в феврале 2025 года, чтобы договориться об обмене: россияне должны были освободить американского учителя Марка Фогеля в обмен на российского "короля криптовалют", содержавшегося в тюрьме в Калифорнии.

"Когда Уиткофф выходил из Кремля и садился в машину вместе с агентами Службы дипломатической безопасности, зазвонил его телефон. Это был Джон Рэтклифф, директор ЦРУ. "У нас может быть проблема", — сказал Рэтклифф. Криптовалютный король, Александр Винник, отказывался возвращаться в Россию, потому что боялся, что его там сказал, что он там убьет. ФСБ — российская служба внутренней безопасности — об отрицании заключенного и предупредила, что Москва может сорвать обмен.

Уиткофф приказал водителю давить на газ. Если ему удастся сесть в самолет вместе с Фогелем, сидевшим в тюрьме за попытку ввоза в Россию медицинской марихуаны 2021 года, и вылететь из российского воздушного пространства — Кремль не успеет передумать. Уиткофф прибыл в самолет и представился Фогелю как эмиссар президента США. Но вылететь сразу не удалось: поскольку это была Москва в феврале, самолет нужно было разморозить. Уиткофф с нетерпением наблюдал, как бригада в аэропорту обрабатывает левое крыло. Потом работу остановили.

"Они сейчас снимут Фогеля с самолета", — сказал Уиткофф своим собеседникам. "Они умышленно обработали только одно крыло". Как выяснилось, задержка произошла только из-за сбоя в работе машины для размораживания. Экипаж завершил обработку другого крыла и дал разрешение на вылет — речь идет о личном самолете Gulfstream Уиткоффа, которым он пользуется для международных поездок", — описывается в статье.

В разговоре с журналистом The Atlantic Виткофф называет этот случай "одной из величайших благодатей" в жизни. В геополитическом смысле обмен пленными открыл канал коммуникации между Уиткоффом и Путиным в момент, когда Трамп ищет способы урегулировать войну России против Украины и в более широком смысле перезагрузить отношения с Москвой.

Отмечается, что возвращение Фогеля также явилось испытанием для Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций: когда Дмитриев предложил себя в качестве посредника от имени Путина, Вашингтон нуждался в доказательстве, что он имеет достаточное влияние, чтобы добиться освобождения американца. Дмитриев справился, и Уиткофф после этого встретился с Путиным еще трижды.

Кирилл Дмитриев

"Он делал это наедине — без дипломатов, без стенографиста, без даже переводчика. Это было условие Путина, и Трамп одобрил согласие Уиткоффа на такие условия. Уиткофф описал отношение Трампа так: "Он хотел получить информацию из моей поездки. Он доверял мне, что я передам ему хороший доклад. Под "хорошей" я имею в виду не украшенную или извращенную, а точное описание того, что произошло, чтобы он мог принять решение". По словам Уиткоффа, его роль заключалась в том, "чтобы быть почти как активный разведчик" для Трампа.

Разговаривая с изданием, Стив Уиткофф признал, что достичь договоренности о завершении полномасштабной войны пока не удалось. И он возложил ответственность за это все равно на Москву и Киев: "50 на 50", — сказал Уиткофф автору статьи.

"Под давлением Вашингтона президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с представителями Кремля лицом к лицу в Стамбуле — встреча, которой сопротивлялись европейские лидеры, которые настаивали сначала на прекращении огня. Если переговоры состоятся, Уиткофф, вероятно, будет присутствовать ", — говорится в материале.

В настоящее время Вашингтон пытается подтолкнуть обе стороны к решению, предусматривающему "разделение нескольких восточных регионов Украины".

"По этому сценарию Москва сохраняет контроль над Крымом, захваченным в 2014 году, а также над Луганском и Донецком, а покидает Харьков и Запорожье Украине. Американские чиновники имеют основания полагать, что смогут убедить Москву принять подобный вариант — потому что он не слишком отличается от одного из планов, предложенных Путиным".

Уиткофф до сих пор не посещал Киев, несмотря на многочисленные приглашения — по словам американских чиновников, из-за сложности маршрута и того, что "сам спецпредставитель имеет доступ к спутниковым снимкам повреждений".

К слову, планы Стива Уиткоффа прилететь в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной подтверждают и источники "Телеграфа" в США. Впрочем, его бизнес-джет Gulfstream, согласно сервисам отслеживания полетов, пока не покидал территорию Штатов.