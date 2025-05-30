Ілон Маск захопився небезпечними речовинами, підтримуючи Трампа: що дізналися ЗМІ

Маск, за словами свідків, не заперечував можливість негативних наслідків від препаратів

Ілон Маск, який останнім часом активно підтримував президента США Дональда Трампа — фінансово, політично та публічно — насправді в цей же період часто вживав наркотики. Водночас обсяги та частота вживання виявились значно більшими, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє "The New York Times". Хоча сам Маск стверджував, що приймає кетамін у малій дозі раз на 2 тижні як антидепресант, джерела газети розповідають, що він робив це значно частіше — іноді щодня. Більше того, інколи вживав кетамін у поєднанні з іншими психотропними речовинами.

За інформацією журналістів, люди з його близького оточення відзначали, що різниця між лікуванням і розважальним використанням давно стерлася. Мільярдера також неодноразово бачили на вечірках, де він вживав галюциногенні гриби та екстазі — як у США, так і за кордоном.

Кетамін дозволено використовувати в Штатах як анестетик, і в особливих випадках — для терапії депресії. Проте довготривале або безконтрольне вживання може призвести до психологічної залежності, галюцинацій і проблем з сечовим міхуром. Сам Маск, за словами свідків, не заперечував можливість таких наслідків під час особистих розмов.

З моменту, коли інвестор почав активну участь у політичному житті, деякі його знайомі почали непокоїтися через його нестабільний емоційний стан, пристрасть до психоактивних речовин і одержимість питанням збільшення кількості дітей.

У повідомленнях до близьких після появи на мітингу з Трампом у жовтні 2024 року він писав: "Завтра ми запустимо аномалію в матриці… Це не те, що можна побачити на шахівниці, тому вони будуть вельми здивовані. Лазери з космосу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що схоже, дружба між Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом добігає кінця. Бізнесмен, який уже зазнав серйозних фінансових втрат через політичні рішення адміністрації, виступив із різкою критикою Білого дому. Він звинуватив уряд у підриві його репутації та заявив, що команда DOGE перетворилася на зручну мішень для звинувачень.