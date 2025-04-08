Хакери оголосили війну Ілону Маску та обіцяють атаки на його сайти

Хакери обіцяють зламати всі проєкти Маска до кінця квітня

Хакери з групи "DonRoad Team" пообіцяли атакувати всі сайти Ілона Маска протягом квітня. Вони вже почали свою "операцію" і взялися за ресурси, пов'язані з бізнесменом.

Напади можуть зачепити соціальну мережу X, компанії SpaceX, Tesla та інші проєкти Маска. Про це повідомляє видання Metro.

У Telegram хакери заявили, що почали "призупиняти" роботу сайтів Маска через його роль в уряді США, хоча згодом це повідомлення було видалено. Є підстави вважати, що саме "DonRoad Team" стояла за березневою кібератакою на соціальну мережу X, коли користувачі не могли отримати доступ до платформи. Тоді Ілон Маск заявив, що його ресурси "атакують щодня" і що IP-адреси атакуючих походили з "української зони".

Раніше група "DonRoad Team" вже атакувала ресурси, пов'язані з президентом США Дональдом Трампом. У лютому було зламано сайт Департаменту з питань урядової ефективності, який очолює Маск, з написом "це жарт сайту .gov" і "ЦІ ЕКСПЕРТИ ЗАЛИШИЛИ СВОЮ БАЗУ ДАНИХ ВІДКРИТОЮ".

Паралельно з кібератаками по всьому світу відбулися масові протести "Hands Off!" проти Маска і Трампа. Їх організували понад 150 різних груп, серед яких правозахисні організації, профспілки та активісти. Протестувальники звинувачували Маска та Трампа у наступі на уряд, економіку та основні права громадян.

Організатори акцій протесту провели демонстрації у всіх 50 штатах США, зокрема на Національній алеї у Вашингтоні та біля будівель законодавчих органів штатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що батько Маска розкрив секрет сина, чому він розлюбив Україну. Це нібито не через ділові інтереси.