Илон Маск увлекся опасными веществами, поддерживая Трампа: что узнали СМИ

Маск, по словам свидетелей, не отрицал возможность негативных последствий от препаратов

Илон Маск, который в последнее время активно поддерживал президента США Дональда Трампа — финансово, политически и публично — на самом деле в этот же период часто употреблял наркотики. В то же время объемы и частота потребления оказались значительно больше, чем считалось ранее.

Об этом сообщает "The New York Times". Хотя сам Маск утверждал, что принимает кетамин в малой дозе раз в 2 недели в качестве антидепрессанта, источники газеты говорят, что он делал это гораздо чаще — иногда каждый день. Более того, иногда употреблял кетамин в сочетании с другими психотропными веществами.

По информации журналистов, люди из его близкого окружения отмечали, что разница между лечением и развлекательным использованием давно стерлась.

Кетамин разрешено использовать в Штатах как анестетик, и в особых случаях — для терапии депрессии. Однако длительное или бесконтрольное употребление может привести к психологической зависимости, галлюцинациям и проблемам с мочевым пузырем. Сам Маск, по словам свидетелей, не отрицал возможность таких последствий во время личных разговоров.

С момента, когда инвестор начал активное участие в политической жизни, некоторые его знакомые начали беспокоиться из-за его нестабильного эмоционального состояния, пристрастия к психоактивным веществам и одержимости вопросом увеличения количества детей.

В сообщениях к близким после появления на митинге с Трампом в октябре 2024 года он писал: "Завтра мы запустим аномалию в матрице… Это не то, что можно увидеть на шахматной доске, поэтому они будут очень удивлены. Лазеры из космоса".

Ранее "Телеграф" сообщал, что похоже, дружба между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом подходит к концу. Бизнесмен, уже понесший серьезные финансовые потери из-за политических решений администрации, выступил с резкой критикой Белого дома. Он обвинил правительство в подрыве его репутации и заявил, что команда DOGE превратилась в удобную мишень для обвинений.