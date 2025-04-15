Принцу Гаррі подарували не паску, а російський куліч? У мережі розгорівся скандал

У мережі сперечаються, що насправді подарували принцу Гаррі під час його візиту до України

У п’ятницю, 11 квітня, британський принц Гаррі здійснив неоголошений візит до України. Він у Львові відвідав ветеранів ЗСУ, які постраждали через російську військову агресію. Під час цього візиту монарх отримав у подарунок великодній кошик із паскою. Після хвилі новин і мемів на цю тему в мережі розгорівся скандал — а чи справді принцу Гаррі подарували українську паску, чи це був російський куліч?

Думки користувачів мережі розділилися, деякі вважають, що це не українська традиційна паска, а скоріше куліч. І нібито цим подарунком було підкреслено проігноровано сакральність та повагу до української автентики.

Суперечки навколо пасхи для принца Гаррі в ефірі Київ 24 прокоментувала дослідниця гастрономічної культури України Олена Брайченко. Вона спростувала домисли на тему російського куліча і закликала вивчати українські джерела, цікавитись нашою історією. За її словами, паска, яку подарували британському монарху, — українська.

"Ми погано знаємо регіональну історію української кухні. Якщо для Івано-Франківської області, наприклад, більш притаманні паски без поливки, але з викладеною косичкою і хрестом зверху. То для Харківщини та Сумщини — паски, які зверху прикрашали, яйцем і тертим імбиром, щоб вона була жовтою", – розповіла Брайченко.

Також дослідниця також наголосила, що біла глазур на верхівці паски ніяк не пов’язана з Росією, а скоріше з розвитком кондитерського мистецтва.

"Я категорично проти цих історій порівняння, давайте вивчатимемо українські джерела, цікавитимемося нашою історією без прив’язки до порівняння з культурою агресора", — підсумувала Олена Брайченко.

Зазначимо, що раніше міністрка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що паску на подарунок для принца Гаррі спекли бабусі із Сумщини. А борошно на її приготування взяли із зерна з розмінованих полів Сумської області, що межує з Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, як принц Гаррі роками допомагає українським ветеранам. А тепер уперше відвідав Україну.