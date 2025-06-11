"Репутація Америки під загрозою": голові Пентагону дісталося в Сенаті через Україну

Навіть соратники-республіканці не можуть зрозуміти плани Білого дому

Усередині Республіканської партії США зростає розкол через бажання президента Дональда Трампа завершити війну в Україні через поступки Росії. Це стало помітно під час слухань Сенаті за участю глави Пентагону Піта Гегсета.

Про це пише Politico. Зазначається, що міністр оборони отримав великий потік критики від колишнього лідера республіканської більшості у Сенаті Мітча Макконелла.

"Репутація Америки під загрозою. Чи захищатимемо ми союзників-демократів від авторитарних агресорів?", — запитав сенатор.

Макконелл зайняв позицію в дусі епохи Рейгана, в той час, як Гегсет показав сучасний підхід трампівської MAGA. Втім, на питання про те, хто у війні є агресором, глава Пентагону дав чітку відповідь і звинуватив Росію.

При цьому Гегсет не став говорити, що в пріоритетах Трампа дозволити Україні перемогти, натомість він повторив тезу про те, що американський президент "відданий миру". Відповідальність за війну він поклав на попередніх президентів Джо Байдена та Барака Обаму.

"Володимир Путін знає, що президент Трамп сильний. Він знає, що його слово щось означає. І в результаті буде мир, досягнутий в результаті переговорів, який змусить Америку виглядати сильною, змусить нас виглядати так, ніби ми розуміємо стан світу", — сказав глава Пентагону.

Примітно, що начальник об’єднаного комітету штабів Ден Кейн у Сенаті висловив сумнів у тому, що Путін має намір зупиняти війну навіть у разі успіху переговорів. Гегсет з ним не погодився, зазначивши, що "це ще належить з’ясувати".

Критику у бік Гегсета озвучили також сенатор-республіканець Ліндсі Грем, а також демократ Кріс Кунс. Останній розкритикував плани Пентагону щодо скорочення військової допомоги Україні 2026 року.

"Мені здається тривожним, що запит 2026 року повністю виключає допомогу Україні. Ми не можемо відмовитися від України. Це поставило б нас у значно невигідне стратегічне становище", — сказав Кунс.

Гегсет же спробував переконати сенаторів, що альтернативою буде нескінченна війна, а Росія має нібито необмежені ресурси на це. Тому для США, за його словами, у цьому немає стратегічного змісту.

Нагадаємо, раніше Гегсет повідомив, що у проєкті бюджету на 2026 рік не буде пункту про військову допомогу Україні.