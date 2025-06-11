"Репутация Америки под угрозой": главе Пентагона досталось в Сенате из-за Украины

Даже соратники-республиканцы не могут понять планы Белого дома

Внутри Республиканской партии США растет раскол из-за желания президента Дональда Трампа завершить войну в Украине посредством уступок России. Это стало заметно во время слушаний Сенате с участием главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом пишет Politico. Отмечается, что министр обороны получил большой поток критики от бывшего лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконелла.

"Репутация Америки под угрозой. Будем ли мы защищать союзников-демократов от авторитарных агрессоров?", — спросил сенатор.

Издание отмечает, что Макконелл занял позицию в духе эпохи Рейгана, в то время как Хегсет показал современный подход трампистской MAGA. Впрочем, на вопрос о том, кто в войне является агрессором, глава Пентагона дал весьма четкий ответ и обвинил Россию.

При этом Хегсет не стал говорить, что в приоритетах Трампа позволить Украине победить, вместо этого он повторил тезис о том, что американский президент "привержен миру". Ответственность за войну он возложил на предыдущих президентов Джо Байдена и Барака Обаму.

"Владимир Путин знает, что президент Трамп силен. Он знает, что его слово что-то значит. И в результате будет мир, достигнутый в результате переговоров, заставит Америку выглядеть сильной, заставит нас выглядеть так, будто мы понимаем состояние мира", — сказал глава Пентагона.

Примечательно, что начальник объединенного комитета штабов Дэн Кейн в Сенате выразил сомнение в том, что Путин намерен останавливать войну даже в случае успеха переговоров. Хегсет с ним не согласился, отметив, что "это еще предстоит выяснить".

Критику в сторону Хегсета озвучили также сенатор-республиканец Линдси Грэм, а также демократ Крис Кунс. Последний раскритиковал планы Пентагона по сокращению военной помощи Украине в 2026 году.

"Мне кажется тревожным, что запрос 2026 года полностью исключает помощь Украине. Мы не можем отказаться от Украины. Это поставило бы нас в значительно невыгодное стратегическое положение", — сказал Кунс.

Хегсет же попытался убедить сенаторов, что альтернативой будет бесконечная война, а у России есть якобы неограниченные ресурсы на это. Поэтому для США, по его словам, в этом нет стратегического смысла.

Напомним, ранее Хегсет сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год не будет пункта о военной помощи Украине.