"Пропетляти точно не вдасться": чому вихід з переговорів зашкодить Трампу

Глава Білого дому не може вийти з переговорів, бо він вклався в них особисто

Президент США Дональд Трамп так багато сказав та написав про переговори, що вже не має можливості покинути цей трек. Якщо він це зробить, американці вважатимуть його слабаком, а демократи розкручуватимуть тему.

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в етері LIGAnet. Для американців слабак – це найгірше, що може бути, тому вони не пробачають факапів.

"Перед проміжними виборами, якщо у нього не буде результату, йому про це нагадають. Він стільки вже сказав, стільки, власне, написав, що якось вистрибнути з цієї історії йому не вдасться. Він може показово виходити, казати, що це мене більше не цікавить, але так це не буде", – сказав Клімкін.

За думкою дипломата, на кону здатність Трампа досягати результатів. Він вважає несерйозним, коли кажуть, що Трамп поїхав, може досягти результату і потім забути про Україну. Оскільки "він вклався в цю історію особисто, він вклався в цю історію, як президент Сполучених Штатів".

"Пропетляти цю історію, як він зробив з Північною Кореєю під час свого першого терміну, де він зустрічався з Кім Чен Ином, в тому числі в Сінгапурі, точно не вдасться. Якщо він не досягне результату до проміжних виборів, його будуть починати качати демократи слабаком", – пояснив ексглава МЗС.

Він пояснив, що слабак в американській політиці найгірше, що тільки може буде, особливо у сфері зовнішньої політики, тому що американці взагалі не хочуть займатися цим.

"Вони вважають: "Ми президента вибрали. Ти ж хотів стати президентом. Ну вперед. Ми податки платимо? Платимо. Тебе вибрали? Вибрали. Що далі? Чому у нас немає відповідно успіхів? Тепер привіт, давай успіхів". Насправді навіть і успіхи некритичні, а от факапи їх точно не влаштовують", – резюмував Клімкін.

Раніше ексглава МЗС сказав, що російські мирні пропозиції більше нагадують їхні народні казки. А для України приймати їх означає зрештою бути знищеною як держава.