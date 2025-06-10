США красномовно відреагували на один із наймасштабніших обстрілів Києва

У США засудили удари по українських містах

У Держдепартаменті США відреагували на нічну атаку Росії на Київ та Одесу та закликали припинити обстріли. На тлі цього у Пентагоні повідомили, що мають намір скоротити витрати на зброю для України.

Як повідомляє Reuters, спікер зовнішньополітичного відомства США Теммі Брюс засудила російські атаки. Вона також додала, що настав час зупинити війну.

"Удари Росії по містах України повинні негайно припинитися. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам та сім’ям усіх постраждалих", — сказала вона.

Варто зазначити, що під час слухань у Палаті представників Конгресу глава Пентагону Піт Гегсет попередив, що у 2026 році буде скорочено постачання зброї Україні. Його слова наводить "Інтерфакс Україна".

"Ми вважаємо, що мирна угода через переговори – найкраще рішення на користь обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі", — сказав він, додавши, що нинішня адміністрація Білого дому дивиться на війну в Україні не так, як попередня.

При цьому представник МЗС України Георгій Тихий раніше казав, що Київ продовжує роботу над постачанням зброї зі США.

"Я ризикну запевнити українську громадськість, що українська дипломатія працює і робить все для того, щоб американська зброя надходила", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Вашингтон може повністю припинити постачання зброї Україні, однак він не припинятиме обмін розвідданими. На заході впевнені, що навіть без американської військової допомоги Україна має шанси перемогти.