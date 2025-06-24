Отаке "припинення вогню": Іран запустив кілька хвиль ракет по Ізраїлю, є руйнування (відео, фото, оновлено)
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Зазначається, що відомо про щонайменше дві хвилі балістичних ракет, які запустив Іран
Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю вранці 24 червня. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню.
Про пуски з Ірану повідомила Армія оборони Ізраїлю. Військові працюють над перехопленням запущених ракет.
"Нещодавно в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. На цю мить ВПС Ізраїлю (IAF) ведуть операцію з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу", – сказано у повідомленні.
Зазначається, що відомо про щонайменше дві хвилі балістичних ракет, які запустив Іран. У місті Беер-Шева вже пролунали вибухи, за даними місцевих ЗМІ, над містом здіймається дим. Попередньо, ракета влучила у семиповерхову будівлю, є поранені.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше заявляв, що Іран готовий припинити вогонь, якщо Ізраїль не буде бити по іранській території до 04:00 24 червня. Проте пуски ракет відбулися приблизно о 06:00 ранку, через дві години після того, як сплив час, вказаний Іраном, як умова для припинення вогню. За заявою Трампа, перемир'я повинно було початися о 07:00 (все це за місцевим часом).
Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Після цього Іран заявив, що готує відповідь, а у ЗМІ з’явилися повідомлення, що проіранські бойовики готують напад на американські бази в Іраку і, можливо, в Сирії.
23 червня Іран запустив ракети по військових базах США в Катарі та Іраку. Усі ракети було перехоплено силами протиповітряної оборони, постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки не виявили. Після цього в Ірані заявили, що їхня операція із пафосною назвою "Гарна звістка про перемогу" нібито "завершилася великим успіхом" та влаштували святкування у Тегерані. Зі свого боку, Трамп заявив про "слабку реакцію" Ірану та висловив сподівання на досягнення миру після цього "удару помсти".