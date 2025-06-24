Отаке "припинення вогню": Іран запустив кілька хвиль ракет по Ізраїлю, є руйнування (відео, фото, оновлено)

Зазначається, що відомо про щонайменше дві хвилі балістичних ракет, які запустив Іран

Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет у бік Ізраїлю вранці 24 червня. Пуск ракет відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль нібито погодилися на припинення вогню.

Про пуски з Ірану повідомила Армія оборони Ізраїлю. Військові працюють над перехопленням запущених ракет.

"Нещодавно в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. На цю мить ВПС Ізраїлю (IAF) ведуть операцію з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що відомо про щонайменше дві хвилі балістичних ракет, які запустив Іран. У місті Беер-Шева вже пролунали вибухи, за даними місцевих ЗМІ, над містом здіймається дим. Попередньо, ракета влучила у семиповерхову будівлю, є поранені.

Наслідки атаки Ірану на Ізраїль 24 червня

Наслідки атаки Ірану на Ізраїль 24 червня

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше заявляв, що Іран готовий припинити вогонь, якщо Ізраїль не буде бити по іранській території до 04:00 24 червня. Проте пуски ракет відбулися приблизно о 06:00 ранку, через дві години після того, як сплив час, вказаний Іраном, як умова для припинення вогню. За заявою Трампа, перемир'я повинно було початися о 07:00 (все це за місцевим часом).

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Після цього Іран заявив, що готує відповідь, а у ЗМІ з’явилися повідомлення, що проіранські бойовики готують напад на американські бази в Іраку і, можливо, в Сирії.

23 червня Іран запустив ракети по військових базах США в Катарі та Іраку. Усі ракети було перехоплено силами протиповітряної оборони, постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки не виявили. Після цього в Ірані заявили, що їхня операція із пафосною назвою "Гарна звістка про перемогу" нібито "завершилася великим успіхом" та влаштували святкування у Тегерані. Зі свого боку, Трамп заявив про "слабку реакцію" Ірану та висловив сподівання на досягнення миру після цього "удару помсти".