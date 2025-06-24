Трамп знову поспішив? Іран не отримував жодних мирних пропозицій від США або Ізраїлю, пишуть ЗМІ

Тегеран планує продовжувати бойові дії до моменту досягнення миру на умовах Ірану

Попри усі заяви президента США Дональда Трампа, Іран станом на зараз не отримував жодної мирної пропозиції. Ані Сполучені Штати, ані Ізраїль не зверталися до Тегерану із пропозиціями щодо припинення вогню.

Про це повідомило CNN із посилання на власне джерело в іранському уряді. Високопоставлений чиновник Ірану відкинув заяву Трампа про те, що Тегеран нібито дав згоду на припинення вогню.

"У цей самий момент ворог вчиняє агресію проти Ірану, а Іран знаходиться на межі посилення своїх ударів у відповідь і не збирається слухати брехню своїх ворогів", – сказав він.

Посадовець додав, що заяву Трампа слід сприймати виключно, як "обман та брехню", які спрямовані на виправдання ударів по Ірану. Тегеран планує продовжувати бойові дії до моменту досягнення миру на умовах Ірану, а не ізраїльтян, або американців. Тим паче, що жодних пропозицій щодо мирного врегулювання конфлікту Іран не отримував.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Після цього Іран заявив, що готує відповідь, а у ЗМІ з’явилися повідомлення, що проіранські бойовики готують напад на американські бази в Іраку і, можливо, в Сирії.

23 червня Іран запустив ракети по військових базах США в Катарі та Іраку. Усі ракети було перехоплено силами протиповітряної оборони, постраждалих та пошкоджень внаслідок атаки не виявили. Після цього в Ірані заявили, що їхня операція із пафосною назвою "Гарна звістка про перемогу" нібито "завершилася великим успіхом" та влаштували святкування у Тегерані. Зі свого боку, Трамп заявив про "слабку реакцію" Ірану та висловив сподівання на досягнення миру після цього "удару помсти".