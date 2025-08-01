Трамп виселяє Меланію з її кабінету у Білому домі. Що сталося

Перша леді й без того рідко з'являється в адміністрації

Капітальний ремонт Білого дому затіяв президент США Дональд Трамп. Через це він виселяє зі Східного крила свою дружину Меланію, яка стала головним союзником України у Сполучених Штатах.

Про це пише Irish Star. Трамп розповів, що будівництво нової бальної зали у Білому домі вимагає виселення першої леді з її кабінету у Східному крилі. Кабінет Меланії буде перенесено.

Східне крило Білого дому

Офіс першої леді розташований у Східному крилі Білого дому. Також там розташовані офіси персоналу першої леді та іншого допоміжного персоналу.

Східне крило буде модернізовано, буде проведено необхідне будівництво, і ті, хто розміщується у східному крилі, включаючи офіс першої леді, військовий офіс Білого дому, офіси для відвідувачів Білого дому, будуть тимчасово переміщені, поки Східне крило модернізується", – пояснила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт

У Східному крилі Білого дому з'явиться бальна зала — що відомо

Дональд Трамп заявив, що проєкт будівництва бальної зали планувався вже давно, пише CBS News. Він запевняє, що нова бальна зала не заважатиме будівлі що вже існує. Керолайн Левітт уточнила, що проєкт вартістю близько 200 млн доларів фінансуватимуть Дональд Трамп та інші приватні донори.

Білий дім — одна з найкрасивіших і найісторичніших будівель у світі, проте наразі він не може приймати великі заходи на честь світових лідерів та інших країн без необхідності встановлювати великий і непривабливий намет приблизно за 100 ярдів від входу до головної будівлі. Бальна зала в Білому домі стане надзвичайно потрібним і вишуканим доповненням, — сказала Левітт.

Якою буде нова бальна зала Білого дому

За інформацією пресрелізу, площа споруди становитиме понад 8 тис. кв. м. Зала буде розрахована на комфортне розміщення до 650 гостей. Це — майже втричі більше, ніж нинішня Східна зала Білого дому, яка вміщує 200 осіб.

Так виглядатиме нова бальна зала Білого дому після завершення будівництва. Фото: Білий дім

Початок робіт з будівництва нової бальної зали заплановано на вересень. Трамп обговорює дизайн та планування з представниками своєї адміністрації, Служби національних парків, Військового управління Білого дому та Секретної служби.

Східне крило Білого дому кілька разів ремонтувалося протягом своєї історії. Серед ключових реконструкцій – 1873-74, 1902 та 1948-1952 роки. Ці реконструкції змінили декор та стиль кімнати від вікторіанського до неокласичного у французькому стилі, а пізніше – до спрощеного дизайну.

Раніше "Телеграф" розповідав, як чим зараз займається Меланія Трамп. Вона рідко з'являється у Білому домі та під час другого президентського терміну чоловіка помітно скоротила кількість публічних виходів. Ходять чутки, що у стосунках першої пари США не все гаразд.