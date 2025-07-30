Трамп сказав, що Меланії "подобається" Путін: коли вони бачилися востаннє

Американський президент із дружиною стежили за обстрілами Києва

Президент США Дональд Трамп розповів, як його дружина Меланія після його розмов із Володимиром Путіним нагадувала про обстріл Києва. При цьому він зазначив, що їй російський диктатор "подобається".

Про це Трамп розповів у інтерв’ю проєкту Pod Force One видання New York Post. Він зазначив, що дуже розчарований у Путіні і тому вирішив скоротити дедлайн на запровадження санкцій.

Американський президент зазначив, що після чергової "хорошої розмови" повернувся додому і побачив по телебаченню, що Київ знову зазнав обстрілу і там загинули мирні люди. На питання ведучої про те, чи говорила йому Меланія щось про це, президент США зазначив, що вона була дуже добре поінформована про ситуацію.

"Ми знаємо Путіна дуже добре і їй (Меланії, — ред.) він подобається. Я з ним дуже добре ладив, я маю ладити. Але вона сказала "Шкода, вони щойно бомбили Київ". А я якраз говорив з ним цього дня, прийшов додому і побачив, що люди лежать на вулицях мертвими. Ситуація складна, я розчарований у ньому", — сказав Трамп.

Глава Білого дому додав, що раніше давав Росії 50 днів на підписання угоди з Україною, але тепер розуміє, що немає жодного сенсу чекати. За словами Трампа, США "введуть санкції, або мита, або ще щось" після закінчення терміну.

Як відомо, Меланія Трамп і Путін бачилися наживо двічі. Вперше це сталося на саміті G20 у 2017 році, а вдруге під час зустрічі лідерів двох країн у Гельсінкі у 2018 році.

Цікаво, що відео зустрічі тоді стало вірусним через реакцію Меланії на Путіна. Вона в цей момент чітко показала, що перебуває не в своїй тарілці.

Обличчя Меланії Трамп після зустрічі з Путіним

Раніше ми писали, чому Меланія Трамп стала "союзником" України у Вашингтоні. Вона виросла в колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували, а також неодноразово висловлювала повагу до Рональда Рейгана — президента, який керував США за часів холодної війни.