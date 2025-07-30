Недоречні жарти, зради і не тільки: чому шлюб Меланії та Трампа давно тріщить по швах

Перша леді США давно демонструє холод по відношенню до чоловіка

Шлюб 47-го президента США Дональда Трампа та Меланії Трамп давно викликає багато питань. У мережі все частіше пишуть, що подружжя живе окремо, а на публіці їх відстороненість стає більш помітною.

На те, що їхній шлюб приречений, вказують і деякі ознаки. Детальніше про них розповіли у матеріалі Nicki Swift.

Чому шлюб Меланії та Дональда Трампа приречений?

Стосунки Дональда і Меланії Трамп давно переживають кризу, і це добре видно з низки публічних епізодів. Наприклад, лідер США неодноразово дозволяв собі в адресу дружини незручні висловлювання.

Один із таких епізодів стався під час розмови з професійним гольфістом Брайсоном Дешамбо, коли Трамп розповів, що Меланія порівнювала його "довжину" удару ("long hitter") із силою удару спортсмена. Однак через двозначне вираження його фраза викликала хвилю глузувань і критику в мережі, оскільки багато хто сприйняв її як інтимний натяк.

Трамп часто демонструє неповагу до Меланії, Фото: Getty Images

Щобільше, у шлюбі Меланії та Дональда часто помічають емоційний холод та відчуження. Під час обговорення війни в Україні Трамп із гордістю розповідав про телефонну розмову з Володимиром Путіним, називаючи її "чудовою". У відповідь Меланія нагадала, що цього ж дня російська армія знову обстріляла одне з міст України, продемонструвавши, що не поділяє захоплення чоловіка і швидше розчарована. Цей момент показав, що у подружжя різні погляди на ситуацію.

Однак найболючішим для шлюбу Меланії та Трампа став скандал із порноактрисою Стормі Деніелс. Дональд намагався приховати роман із нею, виплативши дівчині велику суму грошей незадовго до виборів 2016 року. Однак правда все одно випливла назовні. Судовий процес і розголос цієї історії завдали серйозного удару по репутації сім’ї та шлюбу. Хоча Меланія відреагувала на скандал стримано і навіть байдуже, зазначивши, що не хоче звертати увагу на чутки та плітки.

Шлюб Дональда та Меланії Трамп приречений, Фото: Getty Images

Правду про відчуженість у шлюбі Трампа викликали й інші моменти. Наприклад, коли Дональд на мітингу закликав усіх купити книгу Меланії, проте відразу зізнався, що сам її не прочитав. Така заява показала відсутність уваги до праці його дружини та її ініціатив.

Нарешті, жарти Дональда про те, що Меланія не плакатиме, якщо з ним щось трапиться, зайвий раз підкреслили дистанцію та холод у їхньому союзі. Це сталося у 2019 році, коли він обговорював замах на конгресмена Стіва Скаліза. Однак Меланія Трамп продемонструвала, що попри труднощі у шлюбі, готова підтримувати чоловіка у найкритичніших ситуаціях. У 2024 році, коли було скоєно замах на Трампа, вона зробила в соціальній мережі зворушливу публікацію, назвавши Дональда "щедрою і турботливою людиною" і розповіла про свої переживання.

Дональд і Меланія Трамп поводяться відчужено, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, де зараз Меланія Трамп і чим займається. Перша леді США рідко зустрічається з президентом за вечерею.