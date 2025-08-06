Трамп шукав ядерні ракети на даху Білого дому та став мемом

Президент США спантеличив журналістів, але насмішив мережу

Президент США Дональд Трамп був помічений журналістами у незвичайному місці. І, схоже, він був зайнятий дуже незвичайним заняттям.

Згідно з кадрами, які розлетілися ЗМІ, він прогулявся з охороною по даху Білого дому. Сама ситуація користувачам мережі здалася курйозною, тому вони уявили, що саме хотіли запитати люди знизу і як вони виглядали при цьому.

Під час прогулянки журналісти спробували докричатися до Трампа на даху та запитати, що він там забув. Однак у відповідь вони отримали лише невиразну відповідь про ядерні ракети.

Не зовсім зрозуміло, що хотів цим сказати президент США, як і те, де саме він захотів розмістити ядерну зброю. Однак в українському сегменті мережі для ілюстрації ситуації навели вельми відому сцену з мультсеріалу "Губка Боб". Також там вдались в питання, чому з лідером США не було віцепрезидента Джей Ді Венса, якого в мережі через співзвучність імені часто порівнюють з популярним предметом меблів.

А куди ж її ще скидати?

Як повідомлялося раніше, думка українців про Трампа часто прямо залежить від його наміру продовжувати підтримку України. Нещодавно він пообіцяв допомогти ЗСУ зброєю за гроші НАТО, після чого в мережі почали робити меми з цього приводу.