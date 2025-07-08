"Хороший-поганий дід": мережа сміється з нерішучості Трампа щодо допомоги Україні (фото)
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Влучний гумор, що точно відображає емоційні коливання українців у ставленні до рішень США
Поки у США з'ясовують, чи варто передавати Києву ще ракети, українські користувачі вирішили не чекати й узяли ситуацію "у свої руки". У соцмережах почали активно ширитися дотепні картинки, що іронізують над непередбачуваністю президента Дональда Трампа щодо військової підтримки України.
"Телеграф" зібрав найяскравіші меми.
У фокусі жартів — добре знайоме українцям "гойдалкове" ставлення до рішень Вашингтона: то допомога надходить, то її призупиняють, то знову обіцяють. Одним з найпопулярніших став мем із дитиною на гойдалці: коли Трамп "відштовхує" Україну — він "й****тий дід", а коли нібито допомагає — уже "хороший дід". На гойдалці ж — ми, українці, які змушені адаптуватися до будь-якого розвороту подій.
Інший мем — зі знервованим Трампом, який важко обирає між кнопками "9 та 10", — іронізує над тим, як американський політик ніби намагається зберегти баланс: і допомогти Україні, і не нашкодити обороноздатності США. Образ "спітнілого вибору" тут працює безвідмовно.
Є й класика жанру — собака чихуахуа з двома настроями. Злий і агресивний, коли "Трамп не дає зброю", і милий та щасливий — коли "обіцяє відновити поставки". Простий і точний гумор, який ідеально передає емоційну гойдалку українського суспільства щодо політики США.
Що передувало
"Телеграф" повідомляв, що на початку липня США тимчасово зупинили передачу зброї Україні, включно з боєприпасами та ракетами для Patriot, що вже перебували в Польщі. У Білому домі пояснили це паузою для перегляду всієї міжнародної допомоги, не лише української.
Втім, пізніше Дональд Трамп заявив про відновлення підтримки: "Ми надішлемо більше зброї. Вони повинні мати змогу себе захистити". Того ж дня Пентагон повідомив про новий пакет допомоги, включаючи 10 ракет-перехоплювачів Patriot. Також Трамп, за даними ЗМІ, закликає Німеччину передати Україні одну батарею Patriot.