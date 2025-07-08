"Хороший-поганий дід": мережа сміється з нерішучості Трампа щодо допомоги Україні (фото)

Влучний гумор, що точно відображає емоційні коливання українців у ставленні до рішень США

Поки у США з'ясовують, чи варто передавати Києву ще ракети, українські користувачі вирішили не чекати й узяли ситуацію "у свої руки". У соцмережах почали активно ширитися дотепні картинки, що іронізують над непередбачуваністю президента Дональда Трампа щодо військової підтримки України.

"Телеграф" зібрав найяскравіші меми.

У фокусі жартів — добре знайоме українцям "гойдалкове" ставлення до рішень Вашингтона: то допомога надходить, то її призупиняють, то знову обіцяють. Одним з найпопулярніших став мем із дитиною на гойдалці: коли Трамп "відштовхує" Україну — він "й****тий дід", а коли нібито допомагає — уже "хороший дід". На гойдалці ж — ми, українці, які змушені адаптуватися до будь-якого розвороту подій.

Українці жартують про військову допомогу США

Інший мем — зі знервованим Трампом, який важко обирає між кнопками "9 та 10", — іронізує над тим, як американський політик ніби намагається зберегти баланс: і допомогти Україні, і не нашкодити обороноздатності США. Образ "спітнілого вибору" тут працює безвідмовно.

Українці жартують про військову допомогу США

Є й класика жанру — собака чихуахуа з двома настроями. Злий і агресивний, коли "Трамп не дає зброю", і милий та щасливий — коли "обіцяє відновити поставки". Простий і точний гумор, який ідеально передає емоційну гойдалку українського суспільства щодо політики США.

Українці жартують про військову допомогу США

Що передувало

"Телеграф" повідомляв, що на початку липня США тимчасово зупинили передачу зброї Україні, включно з боєприпасами та ракетами для Patriot, що вже перебували в Польщі. У Білому домі пояснили це паузою для перегляду всієї міжнародної допомоги, не лише української.

Втім, пізніше Дональд Трамп заявив про відновлення підтримки: "Ми надішлемо більше зброї. Вони повинні мати змогу себе захистити". Того ж дня Пентагон повідомив про новий пакет допомоги, включаючи 10 ракет-перехоплювачів Patriot. Також Трамп, за даними ЗМІ, закликає Німеччину передати Україні одну батарею Patriot.