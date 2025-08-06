Трамп искал ядерные ракеты на крыше Белого дома и стал мемом
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Президент США озадачил журналистов, но насмешил сеть
Президент США Дональд Трамп был замечен журналистами в необычном месте. И похоже, он был занят очень необычным занятием.
Согласно кадрам, которые разлетелись по СМИ, он прогулялся с охраной по крыше Белого дома. Сама ситуация пользователям сети показалась курьезной, поэтому они представили, что именно хотели спросить люди снизу и как они при этом выглядели.
Во время прогулки журналисты попытались докричаться до Трампа на крыше и спросить, что он там забыл. Однако в ответ они получили лишь невнятный ответ о ядерных ракетах.
Не совсем понятно, что хотел этим сказать президент США, как и то, где именно он захотел разместить ядерное оружие. Однако в украинском сегменте сети для иллюстрации ситуации привели весьма известную сцену из мультсериала "Губка Боб". Также там задались вопросом, почему с лидером США не было вице-президента Джей Ди Венса, которого в сети из-за созвучности имени часто сравнивают с популярным предметом мебели.
Как сообщалось ранее, мнение украинцев о Трампе часто прямо зависит от его намерения продолжать поддержку Украины. Недавно он пообещал помочь ВСУ оружием за деньги НАТО, после чего в сети начали делать мемы на этот счет.