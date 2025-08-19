Загородній про вимоги Путіна Трампу по Україні: бракує губозакатувальної машинки

Кремль хотів показати Пекіну, що він поки — не "шістка" Китаю

У ході переговорів на Алясці Володимир Путін виставив Дональду Трампу низку старих умов припинення збройної агресії проти України. Серед них — виведення ЗСУ з Донецької і Луганської областей, відмова Києва від вступу в НАТО, офіційний статус російської мови в деяких регіонах України і поновлення прав Російської православної церкви тощо. Це свідчить, що господар Кремля неадекватно оцінює геополітичну ситуацію.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив справжню суть переговорів президента США з російським диктатором.

— В переліку вимог Путіна не вистачає губозакатувальної машинки. Бо решта вимог традиційні для росіян, — іронізує політолог. — Путін хотів зустрітися з Трампом. Показав у першу чергу Пекіну, що він поки — не "шістка" Китаю, ще може виїжджати без дозволу Китаю в США. Показав своїм "шнуркам" в Кремлі і народу, що з ним хтось ще спілкується.

З словами політичного експерта, це був тактичний виграш Путіна, але стратегічно нічого не змінилося. А Трамп, як і був у вразливій позиції перед зустріччю з Путіним, так і залишився.

— Адже він піддається шаленій критиці по всьому світу, в тому числі і власних медіа, які активно "компостують" йому мозок за те, що він дуже слабко виглядав, — каже Тарас Загородній.

На його думку, розстеляння військовими США червоної доріжки перед літаком Путіна створило Трампу більше проблем, і тепер він буде змушений робити жорсткі кроки щодо Росії.

— Він у традиційній манері намагався перекласти відповідальність [за припинення війни] на Україну, але думаю, що такі фінти вже не пройдуть. Зеленський полетів [у США] з чіткою позицією: зупинка бойових дій по лінії розмежування, репарації з Росії від 500 млрд до 1 трлн дол., повернення всіх дітей і полонених, гарантії безпеки, — каже керуючий партнер НАГ.

За його словами, перемовна позиція України та європейців значно сильніша, аніж у Путіна.

— А те, що Трамп буде наганяти жуті, [казати про] історичний день, "ай-ай-ай" — це традиційна маніпуляція часом, що начебто часу ні в кого нема. Це емоційний тиск на Україну, емоційний тиск на багатьох, але він часто працює на Україну, — підсумував Тарас Загородній.

