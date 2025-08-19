Загородный о требованиях Путина Трампа по Украине: не хватает губозакаточной машинки

Кремль хотел показать Пекину, что он пока не "шестерка" Китая

В ходе переговоров на Аляске Владимир Путин выставил Дональду Трампу ряд старых условий прекращения вооруженной агрессии против Украины. Среди них — вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, официальный статус русского языка в некоторых регионах Украины и восстановление прав Русской православной церкви. Это свидетельствует о том, что хозяин Кремля неадекватно оценивает геополитическую ситуацию.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил подлинную суть переговоров президента США с российским диктатором.

— В списке требований Путина не хватает губозакаточной машинки. Потому что все остальные требования, традиционные для россиян, — иронизирует политолог. — Путин хотел встретиться с Трампом. Показал в первую очередь Пекину, что он пока не "шестерка" Китая, еще может выезжать без разрешения Китая в США. Показал своим "шнуркам" в Кремле и народу, что с ним кто-то еще общается.

По словам политического эксперта, это был тактический выигрыш Путина, но стратегически ничего не изменилось. А Трамп, как был в уязвимой позиции перед встречей с Путиным, так и остался.

— Он ведь подвергается бешеной критике по всему миру, в том числе и собственными медиа, которые активно "компостируют" ему мозг за то, что он очень слабо выглядел, — говорит Тарас Загородний.

По его мнению, расстилание военными США красной дорожки перед самолетом Путина создало Трампу больше проблем, и теперь он будет вынужден делать жесткие шаги в отношении России.

— Он в традиционной манере пытался переложить ответственность [за прекращение войны] на Украину, но думаю, что такие финты уже не пройдут. Зеленский улетел [в США] с четкой позицией: остановка боевых действий по линии разграничения, репарации из России от 500 млрд до 1 трлн долл., возврат всех детей и пленных, гарантии безопасности, — говорит управляющий партнер НАГ.

По его словам, переговорная позиция Украины и европейцев значительно сильнее, чем у Путина.

— А то, что Трамп будет нагонять жути, [говорить об] историческом дне, "ай-ай-ай" — это традиционная манипуляция временем, что якобы времени ни у кого нет. Это эмоциональное давление на Украину, эмоциональное давление на многих, но оно часто работает на Украину, — подытожил Тарас Загородний.

