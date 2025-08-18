"Путін погодиться": перші результати зустрічі Трампа і Зеленського та заяви лідерів Європи (оновлюється)

Розмова президентів тривала більше години

У Білому Домі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Розмова за закритими дверми тривала трохи більше години.

"Телеграф" зібрав всі деталі результатів цих переговорів.

22:16 Відкрита частина зустрічі лідерів США, України та європейських країн закінчилась. Вони перейшли до Овального кабінету, щоб продовжити закрите обговорення.

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що під час нинішніх переговорів сторони зможуть досягти домовленості, яка включатиме гарантії безпеки для України.

Водночас він зауважив, що остаточне розуміння перспектив завершення війни з’явиться лише згодом. "Через кілька тижнів ми дізнаємося, чи буде кінець війни", — заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з європейськими лідерами заявив, що не виключає згоди Володимира Путіна на гарантії безпеки для України.

"Я вважаю, що Путін погодиться із тим, що Україна має мати гарантії безпеки. Ми з'ясуємо, як це зробити, Європа візьме на себе багато чого. Нам потрібно буде обговорити можливий обмін територій, враховуючи де зараз ЛБЗ", — сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Україною та європейськими партнерами виходять на новий рівень.

"Ми будемо говорити детальніше, хто що робитиме. Я позитивно налаштований і думаю, ми можемо досягти колективної домовленості. Європа візьме на себе багато з цього", — сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу відзначив результати зустрічі у Вашингтоні: "У нас зараз була найкраща розмова з Трампом за весь час".

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Володимир Путін та Володимир Зеленський зможуть знайти спільну мову для врегулювання війни в Україні.

У свою чергу президент України подякував за підтримку з боку родини американського лідера: "Хочу подякувати вашій дружині за листа про наших викрадених дітей. Я сподіваюся, що це зіграє історичну роль у поверненні їх до своїх сімей", — сказав Зеленський.

Питання можливого обміну територій можуть обговорюватися лише на рівні лідерів у тристоронньому форматі за участі Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп намагається організувати таку зустріч.

Американський президент зі свого боку висловив сумнів у тому, що Росія становить загрозу для подальшої агресії проти України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що необхідно вже зараз домогтися перемир’я до наступного раунду переговорів, і закликав Трампа чинити більший тиск на Москву. У відповідь глава Білого дому заявив, що варто дати можливість Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському безпосередньо поспілкуватися та подивитися на результати їхньої розмови.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні під час перемовин наголосила, що система гарантій безпеки для України може бути побудована за зразком статті 5 НАТО, яка передбачає колективну оборону союзників.

Президент Франції Еммануель Макрон у свою чергу заявив, що головною гарантією для України залишається її власна армія: "Перша безпекова гарантія — це сильна українська армія".

Генсек НАТО Марк Рютте під час зустрічі наголосив на необхідності припинення руйнування української інфраструктури. Він підкреслив, що важливим кроком стало те, що міжнародні партнери почали активно обговорювати питання безпекових гарантій для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі зазначила, що останній саміт НАТО став успішним — зокрема вдалося укласти найбільшу торгову угоду за всю історію. Вона додала, що ЄС працює над досягненням справедливого і тривалого миру для України та над гарантіями безпеки. Фон дер Ляєн також подякувала за увагу до теми тисяч викрадених українських дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Білому домі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. До переговорів також долучилися лідери європейських держав, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса. Уважні глядачі помітили цікаву деталь під час зустрічі лідерів.