Продемонстрував силу? Під час зустрічі Зеленського і Трампа помітили цікаву деталь (відео)

Вітання двох лідерів мало поважніший вигляд на відміну від того, що було в Трампа з Путіним

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі. До них доєдналися лідери європейських країн, голова ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Дональд Трамп особисто зустрів українського президента. У мережі вже звертають увагу, що президент "заблокував" чи витримав рукостискання американського лідера.

Нагадаємо, під час зустрічі Трампа з Володимиром Путіним, що відбулася 15 серпня, рукостискання лідерів виглядало як демонстрація сили з боку Трампа. Очільник Білого дому у своїй фірмовій манері притягнув руку Путіна на себе, створюючи враження контролю.

Через це поза російського президента нагадала легкий уклін, що посилює символічність моменту. Подібні "вольові" рукостискання Трамп застосовував і на зустрічах з іншими світовими лідерами.

ЗМІ зафіксували момент рукостискання Трампа й Путіна

Це один з моментів, чому Трамп і Путін стали героями мемів після зустрічі в Анкоріджі. На одній з фотожаб руку кремлівського диктатора зобразили довшою, ніж його зріст.

Так інтернет-користувачи висміяли рукостискання Трампа з Путіним

Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні стала приводом для нової порції мемів ще до її початку. Особливо враховуючи те, що до Штатів прибуло чимало європейських лідерів.