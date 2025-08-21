Трамп і Путін як герої "Кухонних дебатів": що за історію приховує фото в порівнянні президента США

Два різних фото з різницею в 66 років

Несподіване порівняння президента США Дональда Трампа викликало широкий резонанс у соцмережах. Політик продемонстрував фотографію, на якій порівняв себе та президента РФ Володимира Путіна з відомими історичними постатями — віце-президентом США Річардом Ніксоном і колишнім генеральним секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим.

Такий допис опублікував американський політик на своїй сторінці в Truth Social. Як бачимо, фото ніби ідентичні, але зроблені в різні часи та за різних умов.

Скриншот допису Трампа

Що відомо про цей легендарний знімок

На фото, зробленому 24 липня 1959 року під час так званих "Кухонних дебатів" у Москві, Ніксон енергійно вказує пальцем на Хрущова, демонструючи рішучість та впевненість у своїй позиції. Хрущов, навпаки, виглядає більш стримано та насторожено, що яскраво ілюструє гостре протистояння між двома наддержавами того часу.

Дебати відбулися на фоні американської національної виставки в Сокольниках, де показували побутові зручності та технології США, включно з макетом сучасної кухні.

Ніксон та Хрущов на "Кухонних дебатах"

Цей кадр став символом ідеологічного суперництва між капіталістичним Заходом і комуністичним Сходом під час Холодної війни. Тоді лідери обговорювали, чия система пропонує кращі умови для життя громадян і ефективніше управління державою. Фото Ервіта Ервіта, автора знаменитого знімка, згодом набуло великої популярності як символ рішучості США та демонстрації сили Ніксона, який використав його у своїй передвиборчій кампанії 1960 року.

