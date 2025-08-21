Укр

Трамп и Путин как герои "Кухонных дебатов": какую историю скрывает фото в сравнении президента США

Марта Иваненко
Читати українською
Два разных фото с разницей в 66 лет

Неожиданное сравнение президента США Дональда Трампа вызвало широкий резонанс в соцсетях. Политик продемонстрировал фотографию, на которой сравнил себя и президента РФ Владимира Путина с известными историческими фигурами – вице-президентом США Ричардом Никсоном и бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

Такой пост опубликовал американский политик на своей странице в Truth Social. Как видим, фото будто идентичны, но сделаны в разные времена и при разных условиях.

Что известно об этом легендарном снимке

На фото, сделанном 24 июля 1959 во время так называемых "Кухонных дебатов" в Москве, Никсон энергично указывает пальцем на Хрущева, демонстрируя решительность и уверенность в своей позиции. Хрущев, напротив, выглядит более сдержанно и настороженно, что ярко иллюстрирует острое противостояние между двумя сверхдержавами того времени.

Дебаты прошли на фоне американской национальной выставки в Сокольниках, где показывали бытовые удобства и технологии США, включая макет современной кухни.

Этот кадр стал символом идеологического соперничества между капиталистическим Западом и коммунистическим Востоком во время Холодной войны. Тогда лидеры обсуждали, чья система предлагает лучшие условия для жизни граждан и более эффективное управление государством. Фото Эрвита Эрвита, автора знаменитого снимка, впоследствии приобрела большую популярность как символ решимости США и демонстрации силы Никсона, использовавшего его в своей предвыборной кампании 1960 года.

