Трамп ніби не переодягався: на зустрічі із Зеленським помітили одну дивину

Під час зустрічі глав США, України та лідерів Європи у Вашингтоні, Дональду Трампу, на відміну від переговорів у лютому, сподобався одяг Володимира Зеленського. Проте сам глава Сполучених Штатів був вдягнений практично так само, як пів року тому.

На Трампі була біла сорочка, темно-синій костюм та червона краватка. Це — кольори прапору США, тому логічно, що глава країни обирає саме їх для офіційних зустрічей. Він часто вдягнений саме таким чином.

Вгорі - зустріч президентів у Овальному кабінеті у лютому, внизу - зараз

Від "скандалу" у лютому до "найкращої розмови" зараз

"Телеграф" порівняв настрій зустрічей Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті взимку та зараз. Перші переговори увійшли в історію через скандал в Овальному кабінеті та закінчилися тим, що Зеленський спішно залишив резиденцію Трампа.

Тоді як нинішня зустріч сповнена зовсім іншими емоціями — президенти обмінювалися жартами та чимало посміхалися. Після закритих перемовин обидва лідери назвали їх успішними, а Зеленський заявив, що це була краща розмова з Трампом за весь час.

Вигляд господаря Білого дому не змінився, а обстановка — так

У оздобленні Овального кабінету з'являється все більше золотих елементів. Резиденція президента США у Вашингтоні набуває рис будинку колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки, який став символом несмаку. Трамп додав золоте оздоблення, яке зараз практично повсюди. "Золоті" зміни можна наочно побачити на фото з зустрічі глав України та США у лютому та зараз.

Як повідомляв "Телеграф", що під час зустрічі у Білому домі Трамп заявив, що Україна, мовляв, "ніколи не буде в НАТО". Але натомість, за його словами, Україна матиме "гарні гарантії безпеки" та "надійний безпековий захист". А Зеленський пообіцяв, що усі територіальні питання будуть обговорюватися на тристоронній зустрічі.

Сам Трамп за підсумками переговорів підтвердив, що дзвонив Путіну та анонсував початок підготовки тристоронньої зустрічі лідерів трьох держав. За його словами, вона відбудеться дуже скоро.