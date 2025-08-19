Трамп заслужив матрьошку. Лавров заговорив про візит президента США до Росії

Востаннє Трамп був в Москві ще у 2013

Президента США Дональда Трампа офіційно запросили до Росії. Білий дім ще не коментував це.

Про запрошення повідомив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров. Подробиць він не розповів.

"Трампа запрошено відвідати Росію", — заявив Лавров.

Додамо, що 15 серпня під час виступу перед журналістами очільник Росії Володимир Путін запропонував Трампу провести наступну зустріч у Москві. Однак президент США ухилився від відповіді. Лише згодом він назвав цю ідею "цікавою", але зауважив на критиці, яку почує в свою сторону за цей крок.

Зауважимо, що наразі Білий дім офіційно не коментував запрошення та можливість візиту Трампа до Росії. Однак активно обговорюється формат двосторонньої чи тристоронньої зустрічі з Трампом, Зеленський та Путін.

Проте Росія вже почала гальмувати це, заявивши, що до зустрічі слід ретельно підготуватись та це не відбудеться так швидко, як хотілося б усім. І це при тому, що Путін особисто висловлював згоду з Трампом, що час вже зустрітись і з Зеленським.

Коли Трамп був в Росії

Президент США був в Росії тричі, але жоден з візитів не був політичним. Він не відвідував Москви під час жодного зі своїх президентських строків. Вперше голова Білого доми прилетів до Росії у 1987, а потім у 1996 році. Він обговорював проєкти у сфері нерухомості.

Трамп в Росії

У 2013 році відбулась поїздка на конкурс "Міс Всесвіт" у Москві, який він організовував як власник бренду.

Раніше "Телеграф" розповідав про три речі, над якими США, Україна та Європа працюють просто зараз.