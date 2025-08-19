Намагався впарити кепочки? Трамп похвалився Зеленському та Макрону своєю колекцією (фото)

Цікаве фото привернуло увагу соцмереж

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона Дональд Трамп продемонстрував йому та європейським лідерам свій мерч. Фото миттєво стало обговорюваним у соцмережах.

Такий допис опублікувала помічниця Трампа Марго Мартін в Х. Серед предметів — рушники та кепки з написами "Ще 4 роки" і "Трамп 2028", а також зображення самого президента США після замаху.

Трамп демонструє свій мерч Макрону й Зеленському

Контекст

У Білому домі 18 серпня зустріч почалася віч-на-віч між президентами США та України, після чого до переговорів приєдналися європейські лідери, серед яких — Урсула фон дер Ляєн, Марк Рютте, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Фрідріх Мерц та Александр Стубб. Основною темою стало обговорення можливих кроків для досягнення миру в Україні та гарантій безпеки для Києва.

Трамп натякнув на швидке завершення війни, якщо Україна погодиться на поступки щодо Криму та вступу до НАТО, на що Зеленський відповів, що мир має бути тривалим і справжнім. Президент також наголосив на необхідності надійних гарантій безпеки, особливо на тлі ударів російської армії по Харкову, Сумам та Одесі саме в день зустрічі у Вашингтоні.

Окрім того, в цей день лідер Сполучених Штатів зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. За підсумками розмови з українським лідером Трамп заявив, що стартує організація тристоронньої зустрічі — Трамп, Зеленський та Путін. Раніше "Телеграф" повідомляв, що джерела ЗМІ вже назвали кілька міст, де може відбутися цей саміт.