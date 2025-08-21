"Вважала його гіршим за анальну тріщину": як Трамп хотів переспати з Діаною і хто йому відмовив із голлівудських зірок

Він завжди цікавився багатьма відомими жінками

Увага ЗМІ до особистого життя президента США Дональда Трампа не вщухає. Бізнесмен завжди оточував себе красивими жінками, тому не дивно, що його нинішній шлюб із колишньою моделлю Меланією породжує чутки про розлучення пари.

Що відомо про захоплення Трампа і на кого він колись накинув оком серед всесвітньо відомих жінок — детальніше розбирався "Телеграф".

Захоплення Трампа, про які ви не чули

Британська актриса Емма Томпсон у серпні 2025 року зізналася виданню People, передає The List, що кілька років тому Трамп таємно взяв її номер телефону та запросив на вечерю.

Я ледве оформила розлучення з колишнім чоловіком у 1998 році, як мені зателефонував Трамп та запросив на вечерю. Я подумала, що це жарт. Я могла б піти на побачення з Дональдом Трампом, і тоді мені було що розповісти. Я могла б змінити перебіг американської історії пожартувала Емма Томпсон

Емма Томпсон. Фото: Getty Images

Не єдина актриса потрапила в поле зору Трампа. У 2017 році Сальма Гаєк зізналася у програмі "Доброго ранку, Британія", що президент запрошував її на вечерю, хоча вона вже була у стосунках.

Він просто почав кликати мене на вечерю, а я весь час відмовлялася. Я нагадала Трампу, що моя кандидатура вже зайнята, на що він відповів: "Він недостатньо хороший для тебе" Сальма Гаєк

Раніше Трамп був зачарований принцесою Діаною. В інтерв’ю 2000 року на "Шоу Говарда Стерна" його запитали: "Ви б переспали з нею (Діаною — ред.)?", І він відповів: "Навіть не замислюючись". Діана була налякана увагою Трампа, неодноразово отримуючи від нього квіти, про що тоді розповіла своїй подрузі Селіні Скотт. "У мене виникло відчуття, ніби Трамп її переслідує", — писала Скотт.

Діана у 1994 році. Фото: Getty Images

Сам Трамп пізніше заявив Breitbart News, що Діана писала йому і була однією зі знаменитостей, "які цілували мені дупу". Брат покійної принцеси Чарльз Спенсер тоді красномовно відреагував у соцмережах:

Здивований, що Дональд Трамп стверджує, ніби моя покійна сестра хотіла "поцілувати йому дупу", адже вона явно вважала його гіршим за анальну тріщину Чарльз Спенсер

Нагадаємо, що принцеса загинула в автокатастрофі у Парижі 31 серпня 1997 року. Раніше "Телеграф" писав, де похована Діана Спенсер.