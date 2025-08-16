Проблеми зі здоров'ям у Трампа помітили під час зустрічі з Путіним (фото)
Наступного року главі Штатів виповниться 80 років
Дональд Трамп під час спільної пресконференції з главою Росії Володимиром Путіним на Алясці знову привернув увагу проблемами зі здоров'ям. Зокрема в кадр потрапили його набряклі ноги.
На це звернув увагу російський журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров. На відео з пресконференції добре видно, як сильно у Трампа набрякають ноги.
Що відомо про здоров'я Трампа
Ознаки захворювань 79-річного Трампа почали обговорювати у червні. Люди помітили синці на його руках та набряклі щиколотки. Після цього у Білому дому заявили, що вони спричинені "хронічною венозною недостатністю". Цей стан виникає, коли вени ніг не справляються з перекачуванням крові назад до серця, що призводить до накопичення крові.
Захворювання є типовим для людей у віці Трампа. При цьому, наголосили в адміністрації, президент не має артеріальних хвороб, або тромбозу вен.
Як повідомляв "Телеграф", під час зустрічі з Путіним в Анкориджі Трамп передав главі Росії листа від своєї дружини Меланії. Чиновники з Білого дому не відкрили змісту, окрім одного моменту.