"Вона втекла від жахів війни": спікер Конгресу розкрив деталі вбивства українки у США

Вбивство сталося у місті Шарлотт у Південній Кароліні

Холоднокровне вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької в США поставило на вуха американське суспільство. Воно не лише стало темою номер один на республіканських ресурсах, а й підсвітило давню проблему безкарності для "професійних злочинців".

Зокрема, на вбивство відреагував спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Він зазначив, що цей злочин "одночасно розбиває серце та викликає обурення".

У своєму виступі перед журналістами Джонсон зазначив, що дівчина поверталася додому з піцерії, де працювала.

"Ця дівчина, Ірина, пережила Україну. Вона втекла від смертельної війни в Європі з моменту Другої світової війни. Вона втекла в безпеку в США, або принаймні вона так вважала. І все лише для того, щоб бути бездушно вбитою тим, хто ніколи не повинен був ходити нашими вулицями" Майк Джонсон

У своєму виступі Джонсон наголосив, що її вбивцю, Декарлоса Брауна, заарештовували та відпускали 14 разів. За його словами, американці "не повинні жити за таких умов".

Повідомлення Джонсона

Варто зазначити, що у США тема вбивства Заруцької стала дуже політизованою. Республіканська партія і сам президент США Дональд Трамп використовують тему як аргумент у дебатах з демократами про їхнє м’яке поводження зі злочинцями, які скоюють повторні злочини, прикриваючись психічними хворобами, як це робив Браун.

Для правих інфлюєнсерів тема стала наочною демонстрацією негласного табу на озвучення теми злочинів афроамериканців проти білого населення. Вони наводять як аргумент те, що більшість великих американських видань не присвятили вбивству Заруцької жодного матеріалу.

Їхній голос стало чути голосніше і в контексті того, що на розширеному відео нападу помітно, як Браун каже "I got that white girl" ("Я дістав цю білу дівчину"). Це вони використовують як аргумент про те, що напад був скоєний на расовому ґрунті.

До подібних впливових осіб у США належить, наприклад, мільярдер Ілон Маск. Хоча він раніше активно критикував Україну та продовження надання їй допомоги, але зараз його профіль у X буквально завалений репостами повідомлень про вбивство Заруцької та аналогічні випадки.

Нагадаємо, цей випадок вбивства біженки з України за кордоном, на жаль, не одинокий. Раніше "Телеграф" розібрався, хто і чому вбиває українок за кордоном та чи несуть злочинці за це відповідальність.