У США погрожували вбити соратницю Трампа "зброєю масового знищення". Що відомо про інцидент

Не встигла Америка оговтатися від вбивства Чарлі Кірка — активіста та друга президента США Дональда Трампа, як 22-річний житель Нью-Гемпшира погрожував вбити губернаторку-республіканку Келлі Айотт. Він грозився зробити це "зброєю масового знищення".

Як розповідає Breitbart, хлопець розповідав про свої наміри подрузі у месенджері Snapchat. Після того як це стало відомим, його затримали. Трістана Александра Андерсона заарештували в окрузі Меррімак.

Я збираюся націлитися на мера Нью-Гемпшира Келлі Айотт. Зі своєю зброєю масового знищення, — нібито написав він

Трістан Андерсон

Сусідка по кімнаті Андерсона, якій він надсилав ці повідомлення, заявила про це у поліцію. За її словами хлопець також мав доступ до вогнепальної зброї та матеріалів для виготовлення бомб.

Арешт Андерсона відбувся на тлі посиленої стурбованості щодо політичного насильства по всій країні, включаючи нещодавнє вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка, пише Fox News. Келлі Айотт, яку погрожував вбити хлопець, висловила занепокоєння щодо безпеки державних службовців. Вона додала, що законодавці та правоохоронці шукають способи забезпечити безпеку обраних посадовців.

Що відомо про Келлі Айотт

Келлі Енн Айотт (англ. Kelly Ann Ayotte) є членкинею Республіканської партії. Вона є сенаторкою з січня 2011 року. Працювала юристом і прокурором у Нью-Гемпширі, потім стала генеральним прокурором штату (2004–2009). Під час першої каденції Трампа він розглядав кандидатуру Айотт на пост глави Пентагона.

Келлі Айотт

Як повідомляв "Телеграф", у США затримали підозрюваного у вбивстві американського активіста Чарлі Кірка. Це 22-річний житель Юти, якого поліції здав власний батько.