Здала рідня. Стало відомо, хто міг вбити американського активіста Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп повідомив, що близька людина ймовірного вбивці здала його правоохоронним органам

Підозрюваний у вбивстві американського активіста Чарлі Кірка був затриманий. Це 22-річний житель Юти.

Його імʼя Тайлер Робінсон. Про це повідомляє New York Post, посилаючись на дані правоохоронців.

У виданні йдеться, що слідчі запланували публічне оголошення пізніше. Журналісти пишуть, що підозрюваний нібито зробив один постріл з піднесеної позиції приблизно в 200 ярдах (понад 180 метрів) від намету, де 31-го Кірк сидів в університетському центрі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка був зданий його батьком. Вбивця нібито зізнався батьку у скоєному, а той передав це через "міністра, який був пов'язаний з правоохоронними органами".

Ймовірний підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка

Гвинтівка із затвором була знайдена неподалік від місця, де Кірка застрелили.

Я думаю, що з високим ступенем впевненості він у нас, сказав Трамп "Fox & Friends" під час інтерв'ю в прямому ефірі.

Замах на Кірка в Університеті долини Юти — що відомо

10 вересня, Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Під час виступу в активіста вистрелили.

Пізніше NBC News з посиланням на представника Університету Юти повідомило, що пораненого Кірка разом з його охороною швидко забрали з місця події. Потерпілого відвезли до лікарні, але незабаром він помер.

Президент США Дональд Трамп відреагував на замах активіста у соцмережі Truth Social. Президент США закликав усіх молитися за "чудового хлопця" Чарлі Кірка.

У мережі поширилася інформація, що невідомий стріляв із сусідньої будівлі.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс назвав смерть Чарлі Кірка політичним вбивством. Він не виключив присудження смертного вироку для вбивці активіста і нагадав, що у штаті ще не скасовано смертну кару.

Хто такий Чарлі Кірк, що говорив про війну в Україні — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.