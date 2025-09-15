The GULAG Трампа: чи розпочнеться зачистка лівих у США на помсту за вбивство Кірка

Дональд Трамп закликав суспільство голосувати за республіканців у якості помсти

Президент США Дональд Трамп заявив, що після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка розпочнуться розслідування діяльності ліберальних організацій.

"Якщо подивитися на проблему, то вона зліва (ред. – ліберальні організації). Це не справа (ред. – консервативні організації), як дехто любить говорити. Проблема — зліва. І якщо подивитися на агітаторів, на покидьків, які так погано говорять про нашу країну, на спалення американських прапорів — це все ліві. Це не праві", — заявив Трамп.

Він також натякнув, що деякі з цих груп уже перебувають під слідством.

У суботу в коментарі NBC News він підкреслив, що хоче бачити зцілення країни, "але ми маємо справу з радикальною лівою групою божевільних".

"Частина родини": що кажуть про Кірка республіканці

Звістка про загибель консервативного активіста Чарлі Кірка стала для Білого дому Дональда Трампа справжнім шоком. Президент дізнався про це під час зустрічі з архітекторами щодо планів нового бального залу в резиденції.

"Я не зрозумів, що вони мали на увазі. Я сказав: "Що ви маєте на увазі, мертвий?" Вони відповіли: "Чарлі Кірка застрелили"", — розповів Трамп, пригадуючи перші хвилини після повідомлення про трагедію.

Кірк був не лише союзником адміністрації — він вважався близьким другом багатьох високопосадовців. Його робота як засновника організації Turning Point USA допомогла перетворити консервативний студентський рух у впливову силу на сотнях університетських кампусів.

Чарлі Кірк — засновник організації Turning Point USA

Саме завдяки цьому, на думку республіканців, вдалося залучити молодих виборців, особливо чоловіків, до підтримки Трампа на виборах 2024 року.

Після вбивства 31-річного активіста Білий дім узяв на себе ключову роль у публічних заявах: саме Трамп першим повідомив про смерть Кірка, віцепрезидент Джей Ді Венс особисто супроводжував труну на борту Air Force Two, а президент анонсував вручення йому посмертно Президентської медалі Свободи.

"Чарлі був частиною цієї родини, мабуть, найбільш відомою особою руху MAGA поза Білим домом", — зазначила керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс. За її словами, загибель Кірка "сколихнула всіх до глибини душі" й нагадала про замах на Трампа під час мітингу в Пенсильванії в липні 2024 року.

Дональд Трамп вже закликав до помсти

Особистий зв’язок Кірка з командою Трампа був винятковим. Він познайомився з Дональдом Трампом ще під час кампанії 2016 року й швидко став близьким другом. Сам президент визнав, що його син називав Кірка "майже як членом сім’ї". Дональд Трамп після трагедії описав його як "молодшого брата".

Віцепрезидент Венс також наголосив на особливих стосунках: він перервав офіційний візит у Нью-Йорк у річницю терактів 11 вересня, щоб вилетіти до Юти, де перебував із родиною Кірка. У дописі в соцмережі X Ванс назвав його "справжнім другом, якому можна було довірити будь-що".

Джей Ді Венс та Чарлі Кірк / Instagram

Для багатьох молодих співробітників адміністрації Кірк був символом їхнього входження в політику. Він підтримував кампанії членів команди Трампа, зокрема Каролайн Левітт, нинішньої прессекретарки Білого дому. Комунікаційний директор Стівен Чанг назвав його "другом, який завжди відкладав усе, якщо ти потребував допомоги".

Похорон Кірка відбудеться найближчими днями в Аризоні, і Білий дім буде представлений на найвищому рівні – Трамп вже підтвердив, що відвідає прощання. Водночас смерть активіста знову актуалізувала питання політичного насильства у США. У коментарях Дональд Трамп закликав прихильників до "помсти на виборчих дільницях".

Хто такі "ліві" та яких поглядів вони дотримуються

Far-left політика — це політичні течії, які знаходяться ще далі ліворуч, ніж традиційна політична лівиця. Під цей термін підпадають різні ідеології — від соціалізму до анархізму. У медіа "far-left" часто асоціюють з комунізмом, марксизмом, анархізмом чи авторитарними рухами, а також із групами, які виступають за революційний соціалізм, антикапіталізм чи антиглобалізацію. У крайніх випадках такі рухи вдаються до політичного насильства — це називають лівим тероризмом.

Ідеологічно far-left охоплює найрадикальніші течії лівого спектра, серед яких соціалізм, комунізм та анархізм. Їх зазвичай протиставляють соціал-демократії, яка залишається в межах парламентської демократії та реформістських підходів. Головна відмінність сучасної крайній лівиці — це відкрита протидія капіталізму, неолібералізму та глобалізації.

Прапор, який часто використовують прихильники лівої течії політики

При цьому межі між "центро-лівими" та "крайніми лівими" течіями доволі розмиті й залежать від політичного контексту. Наприклад, радикальні рухи іноді пом’якшують риторику, щоб не відштовхувати ширшу аудиторію, а центристські політики, навпаки, можуть використовувати елементи "лівого радикалізму", щоб привабити частину виборців.

Губернатор Юти Спенсер Кокс заявив, що 22-річний Тайлер Робінсон, якого заарештували за підозрою у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, дотримувався "лівих ідеологічних поглядів". За його словами, це контрастує з консервативними поглядами родини підозрюваного.

В інтерв’ю NBC News Кокс зазначив, що Робінсон "проводив багато часу в темних онлайн-спільнотах", і хоча був "розумним і цілком нормальним юнаком", його світогляд кардинально відрізнявся від батьків. Він уточнив, що інформацію про політичні погляди підозрюваного отримано від його близьких і друзів.

Кокс також підтвердив, що Робінсон мав романтичні стосунки зі своїм трансгендерним сусідом по кімнаті, який співпрацює зі слідством. Водночас він підкреслив, що поки невідомо, чи це має стосунок до вбивства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про затриманого, якого підозрюють у вбивстві Чарлі Карка.