В США угрожали убить соратницу Трампа "оружием массового уничтожения". Что известно об инциденте

У США ищут способы защитить чиновников

Не успела Америка оправиться от убийства Чарли Кирка — активиста и друга президента США Дональда Трампа, как 22-летний житель Нью-Гэмпшира угрожал убить губернатора-республиканку Келли Айотт. Он грозился сделать это "оружием массового поражения".

Как рассказывает Breitbart, парень рассказывал о своих намерениях подруге в мессенджере Snapchat. После того как это стало известно, его задержали. Тристан Александр Андерсон был арестован в округе Мерримак.

Я собираюсь нацелиться на мэра Нью-Гэмпшира Келли Айотт. Со своим оружием массового уничтожения, — якобы написал он

Тристан Андерсон

Соседка по комнате Андерсона, которой он посылал эти сообщения, заявила об этом в полицию. По ее словам, парень также имел доступ к огнестрельному оружию и материалам для изготовления бомб.

Арест Андерсона произошел на фоне усиленной обеспокоенности политическим насилием по всей стране, включая недавнее убийство консервативного активиста Чарли Кирка, пишет Fox News. Келли Айотт, которую угрожал убить парень, выразила обеспокоенность по поводу безопасности государственных служащих. Она добавила, что законодатели и правоохранители ищут способы обеспечить безопасность избранных должностных лиц.

Что известно о Келли Айотт

Келли Энн Айотт (англ. Kelly Ann Ayotte) является членом Республиканской партии. Она является сенатором с января 2011 года. Работала юристом и прокурором в Нью-Гэмпшире, затем стала генеральным прокурором штата (2004–2009). Во время первой каденции Трампа он рассматривал кандидатуру Айотт на пост главы Пентагона.

Келли Айотт

Как сообщал "Телеграф", в США задержали подозреваемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка. Это 22-летний житель Юты, которого полиции сдал отец.