І без Геловіна виглядає страшно: Білий дім "рознесли" через святкові декорації (фото)

Причиною "страху" американців є зовсім не декорації

Білий дім розпочав підготовку до Геловіну та прикрасив будівлю традиційними святковими декораціями. Однак серед американців ця атмосфера викликала більше "жаху", ніж захоплення. Про це пише huffpost

Офіс першої леді Меланії Трамп опублікував у соцмережі X фотографію, на якому показано, як Білий дім прикрашений до Геловіну. Це свято у США відзначають із великим розмахом.

На знімку видно традиційні святкові елементи: розставлені по периметру гарбузи та гірлянду з осінніми листочками, акуратно розвішану вздовж сходів та вікон резиденції.

Білий дім прикрасили напередодні Геловіна

Однак серед громадян ці декорації викликали скоріше "жах", ніж захоплення. Причиною страху стали не самі прикраси, а контраст між святковою атмосферою та реальною ситуацією в країні.

Річ у тому, що мільйони американців ризикують позбутися допомоги за програмою Supplemental Nutrition Assistance Program, оскільки шатдаун уряду ще триває, позбавляючи їх можливості отримувати підтримку і виходити на роботу в листопаді.

У США триває урядовий шатдаун, Фото: Getty Images

Публікація викликала шквал коментарів та жартів у соцмережах. Багато користувачів відзначали, що Білому дому не потрібні додаткові лячні елементи, адже його нинішні мешканці й так створюють там досить моторошну атмосферу.

Білий дім критикують через підготовку до Геловіну, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що відомо про життя Трампа із дружиною у Білому домі. Дональд закривався від Меланії у спальні і їв чизбургери.