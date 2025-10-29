І без Геловіна виглядає страшно: Білий дім "рознесли" через святкові декорації (фото)
Причиною "страху" американців є зовсім не декорації
Білий дім розпочав підготовку до Геловіну та прикрасив будівлю традиційними святковими декораціями. Однак серед американців ця атмосфера викликала більше "жаху", ніж захоплення. Про це пише huffpost
Офіс першої леді Меланії Трамп опублікував у соцмережі X фотографію, на якому показано, як Білий дім прикрашений до Геловіну. Це свято у США відзначають із великим розмахом.
На знімку видно традиційні святкові елементи: розставлені по периметру гарбузи та гірлянду з осінніми листочками, акуратно розвішану вздовж сходів та вікон резиденції.
Однак серед громадян ці декорації викликали скоріше "жах", ніж захоплення. Причиною страху стали не самі прикраси, а контраст між святковою атмосферою та реальною ситуацією в країні.
Річ у тому, що мільйони американців ризикують позбутися допомоги за програмою Supplemental Nutrition Assistance Program, оскільки шатдаун уряду ще триває, позбавляючи їх можливості отримувати підтримку і виходити на роботу в листопаді.
Публікація викликала шквал коментарів та жартів у соцмережах. Багато користувачів відзначали, що Білому дому не потрібні додаткові лячні елементи, адже його нинішні мешканці й так створюють там досить моторошну атмосферу.
