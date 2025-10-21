Закривався від Меланії у спальні і їв чизбургери: що відомо про життя Трампа з дружиною у Білому домі

Трамп наполіг на тому, щоб на двері його спальні встановили замок

Перша леді США Меланія Трамп у шлюбі з лідером країни Дональдом Трампом уже 20 років і, ймовірно, не планує з ним розлучатися. Хоча їхній шлюб складно назвати міцним і щасливим.

Що відомо:

Дональд Трамп та Меланія разом 20 років, і попри труднощі у взаєморозумінні, залишається йому вірною

У Білому домі Трамп і Меланія спали порізно і президент США мав дивний нічний ритуал

Що відомо про спільне життя Трампа та Меланії у Білому домі

Меланія Трамп та Дональд Трамп вже майже два десятиліття разом, і за цей час їхні стосунки неодноразово ставали предметом обговорень та спекуляцій. Увага публіки до подружжя розпочалася ще з першої президентської кампанії Трампа у 2016 році.

Дональд Трам у шлюбі з Меланією 20 років, Фото: Getty Images

У книзі Майкла Вулфа "Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа" докладно розповідається про те, що шлюб Дональда та Меланії дуже непростий.

Попри те що перша леді США залишається вірною своєму чоловікові, вона не завжди здатна порозумітися з ним. І як стало відомо, під час проживання у Білому домі, Меланія та Дональд спали у різних спальнях. До них такий спосіб спільного життя вів лише Джон Кеннеді з дружиною Джекі.

Дональд Трамп та Меланія Трамп, Фото: Getty Images

За словами Вулфа, у Дональда Трампа був незвичайний нічний ритуал: він закривався на ключ у своїй спальні, насолоджувався чизбургерами й одночасно дивився три телевізори.

Дональд Трамп у Білому домі, Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Трамп наполягав встановити замок на свої двері всупереч бажанню Секретної служби. Це стало серйозною проблемою для агентів і навіть спровокувало скандал із безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав про двійника Меланії Трамп, якого вона показала у соцмережах.