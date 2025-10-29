И без Хэллоуина выглядит пугающе: Белый дом "разнесли" из-за праздничных декораций (фото)

Причиной "страха" американцев являются совсем не декорации

Белый дом начал подготовку к Хэллоуину и украсил здание традиционными праздничными декорациями. Однако среди американцев эта атмосфера вызвала больше "ужаса", чем восторга. Об этом пишет huffpost

Офис первой леди Мелании Трамп опубликовал в соцсети X фотографии, на котором показано, как Белый дом украшен к предстоящему Хэллоуину. Этот праздник в США отмечают с большим размахом.

На снимке видно традиционные праздничные элементы: расставленные по периметру тыквы и гирлянды с осенними листиками, аккуратно развешанные вдоль лестницы и окон резиденции.

Белый дом украсили в предверии Хэллоуина

Однако среди граждан эти декорации вызвали скорее "ужас", чем восторг. Причиной страха стали не сами украшения, а контраст между праздничной атмосферой и реальной ситуацией в стране.

Дело в том, что миллионы американцев рискуют лишиться пособий по программе Supplemental Nutrition Assistance Program, поскольку продолжающийся шатдаун правительства лишает их возможности получать поддержку и выходить на работу в ноябре.

В США продолжается правительственный шатдаун, Фото: Getty Images

Публикация вызвала шквал комментариев и шуток в соцсетях. Многие пользователи отмечали, что Белому дому не нужны дополнительные пугающие элементы, ведь его нынешние обитатели и так создают там достаточно жуткую атмосферу.

Белый дом критикуют из-за подготовки к Хэллоуину, Фото: Getty Images

