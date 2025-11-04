Спали у різних кімнатах? Дональд і Меланія Трамп жили у Білому домі не як типова перша пара США

Під час першої каденції Трампа його шлюб називали "транзакційним"

Під час першого терміну президентства, Дональд Трамп, який зараз імовірно хворіє, у Білому домі, за даними американських медіа, зі своєю дружиною жив не зовсім як типова перша пара США. Дональд і Меланія мешкали в окремих спальнях і проводили дедалі менше часу разом, що лише підживлювало чутки про охолодження їхніх стосунків, які тоді назвали "транзакційними".

За даними CNN, Трамп облаштував собі окрему кімнату, тоді як Меланія залишалася у головних апартаментах, призначених для президентського подружжя. За словами кількох інсайдерів, відстань між подружжям відчувалася не лише фізично, а й емоційно — навіть у спільному побуті вони проводили небагато часу разом.

Колишня радниця і близька подруга Меланії, Стефані Вінстон Волкофф, у своїх мемуарах "Melania and Me" (2020) описала шлюб Трампів як прагматичний союз, побудований на взаємній вигоді. Вона натякнула, що обидві сторони отримували з нього "свою користь" — Дональд — привабливий образ першої леді, Меланія — життя у світлі міжнародної уваги.

Дональд Трамп з дружиною Меланією. Фото: Getty Images

Схожі оцінки звучали і від Омароси Маніголт Ньюман, колишньої співробітниці Білого дому, яка у книзі "Unhinged" (2018) стверджувала, що перша леді нібито чекала завершення президентського терміну, щоб "звільнитися" від ролі дружини політика.

Меланія Трамп жодного разу публічно не прокоментувала подібні заяви. Проте її відсторонена манера поведінки, рідкісні публічні виступи та обережне ставлення до політичних тем і надалі залишають простір для чуток про те, якими насправді є стосунки найвідомішої пари сучасної американської політики.

