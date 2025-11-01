Побачив її на обкладинці й втратив голову: як виглядає "таємна коханка" Трампа і що про неї відомо (фото)

Трамп подарував дівчині книгу та порадив змінити прізвище

Дональда Трампа складно назвати зразковим сім’янином, оскільки перебуваючи у шлюбі, він неодноразово заводив романи на стороні. Однією з його "таємних коханок" була актриса Сандра Тейлор.

Що відомо:

На початку 90-х у Дональда Трампа були романтичні стосунки з актрисою Сандрою Тейлор

Модель тепло відгукувалася про Трампа і шкодувала, що їм довелося закінчити роман через те, що про нього дізналася преса

Як виглядає "таємна коханка" Трампа і що про неї відомо

У 1991 році у Дональда Трампа, який на той час вже мав солідний статус і був одружений з Іваною, зав’язався роман з актрисою Сандрою Тейлор. Він уперше побачив її на обкладинці журналу та миттєво захопився відомою моделлю.

Сандра Тейлор у молодості

Бізнесмен доручив своїй секретарці знайти дівчину та організувати з нею зустріч. В інтерв’ю виданню Page Six у 2015 році Тейлор розповіла, що вперше вони зустрілися у Central Park South. Вечір пройшов романтично та завершився візитом Трампа до неї додому. Актриса публічно зізналася, що Дональд виявився чудовим коханцем і зазначила, що з нього вийде добрий президент. У 2015 році він вперше став кандидатом у президенти США.

Трамп побачив Сандру на обкладинці

Роман між Сандрою та Дональдом завершився 1991 року, бо про нього дізналася преса. Але актриса із теплотою згадує той період.

Сандра Тейлор була коханкою Трампа

За словами дівчини, Трамп подарував їй екземпляр своєї книги "The Art of the Deal" і порадив змінити прізвище з "Корн" на "Тейлор", зазначивши, що це допоможе її кар’єрному просуванню.

Відомо, що Сандра на початку 1990-х років була найпопулярнішою жінкою, яка зображувалась на постерах та плакатах, що продавалися у США. А з 1994 року вона почала активно зніматися у фільмах, правда в епізодичних ролях. За її участю вийшли кінострічки: "Наречена-втікачка", "Щоденники принцеси", "День святого Валентина" "Шлюбний договір 2".

Сандра Тейлор знімається у фільмах

Актриса з 1995 року одружена з Девідом О’Коннеллом, у них двоє дітей: дочка Шелбі та син Джексон. Сандра продовжує розвивати кар'єру та відвідує світські заходи.

Як виглядає екскоханка Трампа Сандра Тейлор

