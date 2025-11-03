Зі здоров'ям зовсім погано? У Трампа помітили дещо дивне на нозі на свіжих фото

Загадкове випинання у президента США бачать не вперше

На свіжих фото президента США Дональда Трампа побачили дивну річ. Адже на його лівій нозі було видно загадкове випинання, що нагадує мішечок для збору сечі.

Що треба знати:

Навколо здоров'я Трампа ходить чимало чуток, особливо стосовно загадкових синців на руці

Президенту США 79 років, що не виключає появу так званих старечих хвороб

Вперше дивне випинання на нозі Трампа побачили на UFC у липні 2025 року

Як видно на нових фото Трампа, під час його пересування на лівій нозі нібито сфотографували дивне випинання. На штанині зліва в ділянці стегна помітно щось схоже на мішечок.

На лівій нозі Трампа побачили дивне випинання

Дивне випинання на нозі Трампа помітили

Це випинання цілком може бути мішечком для збору сечі під час встановленого катетеру Фолея. Цей механізм використовують для відведення сечі, коли пацієнт не контролює випорожнення. Зазвичай, люди з такими катерами не тільки відчувають сильний дискомфорт, адже в їх уретру вставлена пластикова трубка. Окрім того, наявність катетера та збірника сечі супроводжуються відповідним запахом.

Катетер Фолея

Враховуючи вік Трампа, цілком може бути, що у нього дійсно проблеми з випорожненням сечі. Цікаво, що таку інформацію почали публікувати закордонні ЗМІ з літа 2025, адже тоді президент США двічі засвітився з дивними випинаннями на штанах. Зокрема на UFC та під час відвідування будівельного майданчика біля Білого дому.

Дональд Трамп на UFC

Дональд Трамп

Зауважимо, що офіційно інформацію про наявність якихось хвороб у Трампа не повідомлялось. Однак стан його здоров'я супроводжується багатьма дивними речами та здогадками. Серед них й загадкові синці на руці президента США, які намагаються маскувати.

