Спали в разных комнатах? Дональд и Мелания Трамп жили в Белом доме не как типичная первая пара США

Во время первой каденции Трампа его брак называли "транзакционным"

Во время первого срока президентства, Дональд Трамп, который сейчас предположительно болеет, в Белом доме, по данным американских медиа, со своей женой он жил не совсем как типичная первая пара США. Дональд и Мелания спали в разных спальнях и проводили все меньше времени вместе, что только подпитывало слухи об охлаждении их отношений, которые тогда назвали "транзакционными".

По данным CNN, Трамп обустроил себе отдельную комнату, тогда как Мелания оставалась в главных апартаментах, предназначенных для президентской пары. По словам нескольких инсайдеров, расстояние между супругами чувствовалось не только физически, но и эмоционально — даже в общем быту они проводили немного времени вместе.

Бывшая советница и близкая подруга Мелании, Стефани Уинстон Волкофф, в своих мемуарах Melania and Me (2020) описала брак Трампов как прагматический союз, построенный на взаимной выгоде. Она намекнула, что обе стороны получали из него "свою пользу" — Дональд — привлекательный образ первой леди, Мелания — жизнь в свете международного внимания.

Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: Getty Images

Подобные оценки звучали и от Омаросы Маниголт Ньюман, бывшей сотрудницы Белого дома, которая в книге Unhinged (2018) утверждала, что первая леди якобы ожидала завершения президентского срока, чтобы "освободиться" от роли жены политика.

Мелания Трамп ни разу публично не прокомментировала подобные заявления. Однако ее отстраненная манера поведения, редкие публичные выступления и осторожное отношение к политическим темам и дальше оставляют пространство для слухов о том, каковы на самом деле отношения известнейшей пары современной американской политики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об умершем эксвицепрезиденте США Чейни. Он продвигал войну в Ираке и оскорблял Трампа.