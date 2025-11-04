Трамп хоче тестувати ядерну зброю: українці вже показали на карті, куди вона мала б летіти

Дональд Трамп тільки заявив про тестування ядерної зброї, як українці вже показують на відео, куди "прицілитися" та як розташувати човни.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відновить випробувань ядерної зброї. На тлі цієї заяви, українці з гумором показали, як це має виглядати.

На опублікованому відео підводні човни США здійснюють пуск ракет і всі вони летять в Росію. Цілять в найбільші міста та військові бази.

Коментарі до відео здебільшого схвальні, однак уточнюють, бити краще в центр країни, щоб не зачепило Україну.

Ядерні випробування: чому США напружились

За словами Трампа, США "не мають бути єдиною країною, яка не проводить випробувань", тоді як Росія, Китай, Північна Корея та Пакистан, за його твердженням, "продовжують їх здійснювати, але не повідомляють про це публічно". 3 листопада, Трамп заявив, що США мають "найбільший у світі ядерний арсенал".

Зброї достатньо, щоб "підірвати планету 150 разів"

Які саме випробування плануються

Міністр енергетики США Кріс Райт уточнив, що мова не йде про ядерні вибухи. За його словами, заплановані Трампом тести є "системними" і передбачають перевірку інших компонентів ядерної зброї — без підривів боєзарядів. США не здійснювали підземних ядерних вибухів із 1992 року, коли набрав чинності мораторій на такі випробування. Відтоді країна проводить лише комп’ютерні симуляції та неядерні експерименти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заява Трампа про потужність арсеналу пролунала на тлі заяв президента Росії Володимира Путіна та інших діячів РФ про випробування крилатої ракети "Бурєвєснік" із ядерною енергетичною установкою. Трамп одразу негативно відреагував на подібні вихваляння, а зараз зробив свій хід.