У США вибухнув літак, багато загиблих та постраждалих. Жителів просять залишатися вдома (фото і відео)

Утворилася величезна вогняна куля

У США під час зльоту з аеропорту Луїсвілля (штат Кентуккі) розбився вантажний літак UPS. В результаті катастрофи загинуло щонайменше семеро людей, ще 11 отримали поранення.

Що треба знати:

У США розбився вантажний літак, його було побудовано у 1991 році

Відомо вже про семеро загиблих, їхня кількість може зрости

Після відриву від землі у лівому крилі літака спалахнула пожежа

Літак було завантажено пальним для далекого перельоту на Гаваї, повідомляє ABC News. На повітряному судні пролунав потужний вибух, невдовзі утворилася вогняна куля. В повітря піднявся величезний стовп диму. Влада закликала мешканців не виходити з будинків.

Після падіння літака виник сильний дим. Фото: Getty Images

Через задимлення людей просять залишатися вдома. Фото: Getty Images

Губернатор Кентуккі Енді Бешир поінформував, що деякі з 11 постраждалих мають дуже серйозні травми. На його думку, кількість загиблих, на жаль, може зрости.

Катастрофа сталася ввечері у вівторок (близько 17:15 за місцевим часом). У середу школи в прилеглих районах не працюватимуть.

Від обломків літака здіймається чорний дим. Фото: Getty Images

У літаку було багато пального. Фото: Getty Images

У Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA) встановили, що після відриву від землі у лівому крилі літака спалахнула пожежа. Вже за кілька секунд судно вибухнуло, перетворившись на величезну вогняну кулю. Пошкоджений дах однієї з будівель аеропорту.

Що відомо про літак

Літак, що розбився, належав компанії UPS, що має у Луїсвіллі свій найбільший логістичний хаб. Там працюють тисячі співробітників, здійснюється понад 300 щоденних рейсів, а потужність сортування становить понад 400 тисяч посилок на годину. Відомо, що літак було побудовано у 1991 році.

