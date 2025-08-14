Загадково зник чи розбився? Росіяни "загубили" літак у Чорному морі

Російська Федерація зазнала чергової авіаційної втрати в районі Чорного моря. Під час виконання бойового завдання південно-східніше від острова Зміїний було знищено літак Су-30СМ Повітряно-космічних сил РФ.

Про це 14 серпня повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Зазначається, що удар по ворожому літаку було завдано під час його участі в черговій операції над акваторією.

За даними українських військових, пілоти намагалися виконати завдання з підтримки угруповання російських кораблів у Чорному морі, однак були перехоплені та ліквідовані засобами протиповітряної оборони.

Знищений російський літак Су-30СМ

За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено. Військово-морські сили ЗСУ

Чим відомий збитий об'єкт

Су-30 — це двомісний багатоцільовий винищувач, створений на базі Су-27. Він призначений як для боїв у небі, так і для ударів по наземних цілях. Літак здатний здійснювати далекі патрулювання, супроводжувати стратегічні бомбардувальники, виконувати радіолокаційний дозор і координувати дії групи винищувачів.

Має систему дозаправлення в повітрі, сучасну навігацію, 12 точок підвіски для розміщення до 8 тонн озброєння, а також 30-мм гармату ГШ-30-1. Озброюється ракетами класу "повітря-повітря" та "повітря-земля". Перший політ відбувся в 1989 році, на озброєння прийнятий у 1992-му, а вартість одного літака оцінюється у 35-50 млн доларів.

Російський Су-30СМ

Су-30СМ — це сучасний російський винищувач, створений на базі моделі Су-30МКІ. Він має оновлену електроніку, частково іноземного виробництва, і 2 потужних двигуна, які дозволяють літаку різко маневрувати та розвивати швидкість понад 2 000 кілометрів на годину. Машина може підніматися на висоту до 17 кілометрів і діяти на відстані близько 1 500 км від бази. У кабіні — 2 члени екіпажу — пілот і штурман.