VIP-літак "помітили" над Україною. Що сталось та куди прямував (фото)
-
-
Борт вилетів з Молдови
Радари зафіксували у небі над Україною проліт пасажирського борту. Йдеться про приватний літак Bombardier Challenger 350.
- Що треба знати:
- Пасажирський борт міг пролетіти над західними областями України
- Літак прямував з Молодови до Естонії 1 листопада
- Карта польоту цього рейсу може свідчити про збій радара
За даними порталу Flightradar24, літак над Україною було зафіксовано 1 листопада ввечері в обід, приблизно о 18:00. Ймовірніше ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.
За даними радара, борт рейсу VJT431 компанії VistaJet вилетів о 17:00 з Кишинева, Молдова, та приземлився о 19:44 у Таллінні, Естонія. Політ тривав понад дві години. За цей час борт нібито перетнув закритий повітряний простір в Україні та долетів майже до Львова, що добре показано на карті нижче.
Зауважимо, що мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини:
- передача спотворених даних про місцеперебування літака,
- збої в роботі наземних приймальних станцій,
- перешкоди в роботі GPS,
- активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.
Що відомо про літак та ціни на квитки
Вombardier challenger 350 — бізнес-джет, розроблений канадською компанією Bombardier Aerospace. Він досить часто використовується для польотів високопоставлених осіб, артистів чи заможних людей. Борт вважають одним з найкращих у своєму класі завдяки технічним характеристикам. Вони роблять його ідеальним для трансконтинентальних перельотів, ділових поїздок, а також для відпочинку.
Ще у 2023 році ціни на чартер приватних літаків компанії VistaJet за годину польоту були такі:
- Вартість великих реактивних літаків становить від 383 500 до 576 500 грн
- Середні реактивні літаки від 176 687,94 до 353 375,87 грн
- Малі реактивні літаки від 55 214,98 до 132 515,95 грн
