VIP-літак "помітили" над Україною. Що сталось та куди прямував (фото)

Борт вилетів з Молдови

Радари зафіксували у небі над Україною проліт пасажирського борту. Йдеться про приватний літак Bombardier Challenger 350.

Що треба знати:

Пасажирський борт міг пролетіти над західними областями України

Літак прямував з Молодови до Естонії 1 листопада

Карта польоту цього рейсу може свідчити про збій радара

За даними порталу Flightradar24, літак над Україною було зафіксовано 1 листопада ввечері в обід, приблизно о 18:00. Ймовірніше ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Звідки і куди летів літак

За даними радара, борт рейсу VJT431 компанії VistaJet вилетів о 17:00 з Кишинева, Молдова, та приземлився о 19:44 у Таллінні, Естонія. Політ тривав понад дві години. За цей час борт нібито перетнув закритий повітряний простір в Україні та долетів майже до Львова, що добре показано на карті нижче.

Літак долетів майже до Львова

Літак на карті

Зауважимо, що мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини:

передача спотворених даних про місцеперебування літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Що відомо про літак та ціни на квитки

Вombardier challenger 350 — бізнес-джет, розроблений канадською компанією Bombardier Aerospace. Він досить часто використовується для польотів високопоставлених осіб, артистів чи заможних людей. Борт вважають одним з найкращих у своєму класі завдяки технічним характеристикам. Вони роблять його ідеальним для трансконтинентальних перельотів, ділових поїздок, а також для відпочинку.

Вombardier challenger 350

Салон літака Вombardier challenger 350

Ще у 2023 році ціни на чартер приватних літаків компанії VistaJet за годину польоту були такі:

Вартість великих реактивних літаків становить від 383 500 до 576 500 грн

Середні реактивні літаки від 176 687,94 до 353 375,87 грн

Малі реактивні літаки від 55 214,98 до 132 515,95 грн

Ціни на польот у VistaJet

