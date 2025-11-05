В США взорвался самолет, много погибших и пострадавших. Жителей просят оставаться дома (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Образовался огромный огненный шар
В США во время взлета из аэропорта Луисвилля (штат Кентукки) разбился грузовой самолет UPS. В результате катастрофы погибли по меньшей мере семь человек, еще 11 получили ранения.
Что нужно знать:
- В США разбился грузовой самолет, он был построен в 1991 году
- Известно уже о семи погибших, их количество может возрасти
- После отрыва от земли в левом крыле самолета вспыхнул пожар
Самолет был загружен горючим для дальнего перелета на Гавайи, сообщает ABC News. На воздушном судне раздался мощный взрыв, вскоре образовался огненный шар. В воздух поднялся огромный столб дыма. Власти призвали жителей не выходить из домов.
Губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил, что некоторые из 11 пострадавших имеют очень серьезные травмы. По его мнению, количество погибших, к сожалению, может возрасти.
Катастрофа произошла вечером во вторник (около 17:15 по местному времени). В среду школы в близлежащих районах не будут работать.
В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) установили, что после отрыва от земли в левом крыле самолета вспыхнул пожар. Уже через несколько секунд судно взорвалось, превратившись в огромный огненный шар. Повреждена крыша одного из зданий аэропорта.
Что известно о самолете
Разбившийся самолет принадлежал компании UPS, имеющей в Луисвилле свой самый большой логистический хаб. Там работают тысячи сотрудников, совершается более 300 ежедневных рейсов, а мощность сортировки составляет более 400 тысяч посылок в час. Известно, что самолет был построен в 1991 году.
Как сообщал "Телеграф", в Индии во время учений разбился самолет Mirage-2000. Оба пилота успешно катапультировались.