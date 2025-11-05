В США взорвался самолет, много погибших и пострадавших. Жителей просят оставаться дома (фото и видео)

Образовался огромный огненный шар

В США во время взлета из аэропорта Луисвилля (штат Кентукки) разбился грузовой самолет UPS. В результате катастрофы погибли по меньшей мере семь человек, еще 11 получили ранения.

Что нужно знать:

В США разбился грузовой самолет, он был построен в 1991 году

Известно уже о семи погибших, их количество может возрасти

После отрыва от земли в левом крыле самолета вспыхнул пожар

Самолет был загружен горючим для дальнего перелета на Гавайи, сообщает ABC News. На воздушном судне раздался мощный взрыв, вскоре образовался огненный шар. В воздух поднялся огромный столб дыма. Власти призвали жителей не выходить из домов.

После падения самолета возник сильный дым. Фото: Getty Images

Из-за задымления людей просят оставаться дома. Фото: Getty Images

Губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил, что некоторые из 11 пострадавших имеют очень серьезные травмы. По его мнению, количество погибших, к сожалению, может возрасти.

Катастрофа произошла вечером во вторник (около 17:15 по местному времени). В среду школы в близлежащих районах не будут работать.

От обломков самолета поднимается черный дым. Фото: Getty Images

В самолете было много горючего. Фото: Getty Images

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) установили, что после отрыва от земли в левом крыле самолета вспыхнул пожар. Уже через несколько секунд судно взорвалось, превратившись в огромный огненный шар. Повреждена крыша одного из зданий аэропорта.

Что известно о самолете

Разбившийся самолет принадлежал компании UPS, имеющей в Луисвилле свой самый большой логистический хаб. Там работают тысячи сотрудников, совершается более 300 ежедневных рейсов, а мощность сортировки составляет более 400 тысяч посылок в час. Известно, что самолет был построен в 1991 году.

Как сообщал "Телеграф", в Индии во время учений разбился самолет Mirage-2000. Оба пилота успешно катапультировались.