Трамп носить підгузки? На нових фото помітили цікаву деталь

Стан здоровʼя лідера США викликає занепокоєння у користувачів мережі

У мережі та медіа нерідко обговорюють питання здоров’я президента США Дональда Трампа і нещодавно з’явився ще один привід для здогадів. На нових кадрах помітили велику опуклість, що стирчала з-під штанів його костюма.

Хвиля роздумів та обговорень прокотилася мережею після виходу недільного випуску програми "60 Minutes" за участю американського лідера. У мережі припустили, що Трамп носить підгузки для дорослих. Про це пише Irish Star.

Приєдналися до такої версії навіть відомі персони. Наприклад, співак Білл Медден у соцмережі X поділився фотографією президента під час інтерв’ю і написав:

"Те, як Трамп сидить під час інтерв’ю програмі "60 хвилин", показує не тільки те, наскільки він страждає на ожиріння, але й те, що на ньому одягнений дуже товстий підгузок для дорослих".

Пост Білла Меддена в Х

На фото видно, як під костюма Трампа стирчить опуклість. У коментарях одразу почали ставити "діагнози" Трампу.

"Ось що буває, коли сидиш на дієті з Макдоналдса і страждаєш на нетримання сечі", — відреагував один із користувачів. "Цей підгузник, мабуть, кулю може зупинити", — написав ще один.

У той же час інші користувачі мережі припустили, що під костюмом може бути "медичний пристрій, який підтримує його життєдіяльність".

"Можливо, він носить підгузник, але цей величезний виступ нижче талії — це те місце, де закінчується його коригуюча білизна/корсет. Через це жир виглядає ще помітнішим, а сидячий спосіб життя тільки посилює ситуацію", — заявив один з коментаторів.

"Я все ще думаю, що це калоприймач", — сказав інший.

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

До речі, чутки про те, що Дональд Трамп носить підгузки для дорослих, йдуть з непідтверджених заяв колишнього співробітника шоу Celebrity Apprentice Ноеля Каслера.

"Він часто бруднив себе на знімальному майданчику. У нього нетримання сечі", — розповідав Каслер.

При цьому він описав і проблеми з кишечником у Трампа і назвав їх "неконтрольованими", додавши: "Він носить підгузки, напевно, з 90-х, але я сам бачив це у 2000-х на шоу The Celebrity Apprentice наприкінці 2000-х, і нам доводилося зупиняти шоу і міняти йому підгузки".

Стан здоров’я Трампа

Стан здоров’я політика через вік та інші ознаки часто стає темою обговорення у ЗМІ та соцмережах. Як писало раніше видання Irish Star, після недавнього випаду Трампа у бік Ірану його запідозрили у деменції. Таку думку висловив старший медичний аналітик MS NOW доктор Він Гупта. За його словами, президент США має тривожні ознаки, які можуть вказувати на це захворювання.

"Непослідовність. Не може закінчити речення. Часто плутається. Нелогічний перебіг думок. Проблеми з підбором слів", — написав доктор Гупта в соцмережах.

До таких висновків лікар дійшов після цього сумбурного поста Трампа в Truth Social: "Вівторок стане Днем електростанцій і Днем мостів — все в одному, в Ірані. Нічого подібного не буде. Відкрийте, бл**ь, протоку, або житимете в пеклі — просто дивіться! Слава Аллаху".

До цього, у вересні 2025 року психолог Джон Гартнер, який працював позаштатним професором медичної школи Університету Джонса Хопкінса, розповів у підкасті The Daily Beast, що помітив у Трампа серйозне погіршення стану, яке може вказувати на недоумство.

За словами доктора Гартнера, у президента США спостерігається порушення мовних та рухових навичок, а також контролю імпульсів. Це може свідчити про деменцію.

"Ми спостерігаємо серйозне погіршення функцій мови, мислення, психомоторної активності, контролю імпульсів та цілої низки інших областей. Багато хто не усвідомлює, що Дональд Трамп раніше був дуже промовистою людиною", — сказала вона.

Також на фото з Білого дому у березні, на шиї Трампа можна побачити червону пляму. Воно схоже на алергічну висипку або якесь захворювання шкіри, наприклад, екзему. Хоча Трамп запевняв, що з ним усе гаразд. Про це пише Forbes.

Дональд Трамп у Білому домі 2 березня 2026 року. Фото AFP

До речі, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт відповіла на запитання щодо синців на руці Трампа. Вона заявила, що це результат "постійних потисків рук", що є звичайною справою для діяльності президента.

"Про синців на руці, ми вже давали пояснення раніше. Президент, буквально, постійно тисне людям руки. Овальний кабінет схожий на Центральний вокзал. Він щодня зустрічається з такою кількістю людей, що хтось із вас не може собі уявити", — заявила Левітт.

Синці на руці Дональда Трампа. Фото РБК

До цього, у вересні минулого року, у мережі з’явилося фото Трампа із таблеткою блакитного кольору в зубах. Кадр опублікував у соцмережі Х фотограф Андрій Кудацький.

Трамп з таблетки в зубах. Фото: Andres Kudacki

