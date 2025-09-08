Загадкова синя пігулка в роті Трампа стривожила мережі (фото)

Чутки про проблеми зі здоров'ям у Трампа отримали новий поштовх

Дональд Трамп останнім часом привертає увагу через проблеми зі здоров'ям. Ця тема отримала новий поштовх через таблетку між зубами президента США, яку побачили, коли Трамп дивився фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу з трибуни стадіону.

Фото Дональда Трампа з таблеткою блакитного кольору опублікував у соцмережі Х фотограф Андрес Кудацкі. На кадрі — президент США тримає між передніми зубами блакитну таблетку, поруч з ним — прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт.

Трамп з пігулкою у зубах. Фото: Andres Kudacki

Фотограф, що опублікував фото спочатку написав, що це була пігулка. Проте пізніше, коли з ним зв'язалися журналісти, визнав, що це могла бути й просто м'ятна пастилка. Він не знає, що саме було в роті Трампа.

Варто зазначити, що підтвердити справжність фото неможливо. Одяг Трампа на фото з таблеткою та на інших кадрах з чемпіонату ідентичний. Проте на фото видно лиш маленьку частину одягу, до того ж президент США майже завжди вдягнений однаково: піджак, біла сорочка, червона краватка. Тому стверджувати, що фото справжнє, не можна. Відео з чемпіонату для порівняння:

Що саме міг кусати Трамп під час чемпіонату

Водночас кадр викликав нову хвилю обговорень щодо здоров'я Трампа. В мережі жваво цікавляться, що це була за таблетка, ось деякі коментарі з Х:

Чи можуть якісь медичні працівники сказати мені, яку таблетку Дональд Трамп прийняв на Відкритому чемпіонаті США

Яку таблетку Дональд Трамп приймає сьогодні на Відкритому чемпіонаті США

Є припущення, що саме це могло бути. Дехто вважає, що пігулка в зубах Трампа схожа на аспірин (раніше Каролайн Лівітт підтверджувала, що глава США приймає цей препарат). Інші ж написали, що це схоже на м'ятні цукерки.

Мені це схоже на м’ятні цукерки Altoids без цукру, — написали в коментарях

Також висунули припущення, що це міг бути препарат Hygroton, який використовується при високому кров'яному тиску та набряках. Він має квадратну форму та блакитний колір. Як відомо, Трамп дійсно страждає від набряків.

Здоров'я Трампа — що відомо

У липні Білий дім підтвердив, що у Трампа хронічна венозна недостатність. Вени транспортують кров від ніг і рук до серця, а коли вони працюють неправильно, кров застоюється. Це зазвичай викликає біль, набряки, пульсацію, ломоту, а у найважчих випадках може обернутися втратою кінцівки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп посміявся з чуток про свою смерть, але мова тіла видала його стан. Експертка з мови тіла звернула увагу на кілька моментів.