Трампу знайшли неочікуваного "нового друга": у мережі завірусився старий пост (фото)

Твіт семирічної давнини зараз знову дуже актуальний

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Стара публікація про президента США Дональда Трампа раптово стала популярною. Пост у колишньому Twitter (зараз Х) заграв новими фарбами.

Скріншот публікації від вересня 2019 року опублікував у мережі український блогер Сергій Наумович. На акаунті Travis Allen 8 вересня 2019 року було зроблено критичний допис про Дональда Трампа, який тоді був президентом США свою першу каденцію.

"Я радий, що Обама ліквідував бін Ладена раніше, ніж Трамп встиг із ним подружитися", — йдеться у публікації.

Хто такий Усама бен Ладен

Нагадаємо, Усама бен Ладен — засновник і колишній лідер міжнародної ісламістської терористичної організації "Аль-Каїда", визнаний головним організатором масштабних терактів 11 вересня 2001 року в США та низки інших атак по всьому світу. Після багаторічних пошуків, 2 травня 2011 року, бен Ладена в ході таємної операції "Спис Нептуна" у його укріпленому будинку у Пакистані ліквідував американський спецназ.

Усама бен Ладен. Фото: Reuters

Судячи з дати публікації, можна припустити, що у 2019 році цю критику викликала заява Трампа, що він запросив лідерів радикального ісламістського руху "Талібан" (який на той час переховував залишки "Аль-Каїди") до США для переговорів.

Особливе обурення викликало те, що зустріч мала відбутися напередодні 18-ї річниці терактів 11 вересня 2001 року. Трамп скасував саміт лише після того, як таліби здійснили черговий теракт у Кабулі, в якому загинув американський військовий.

Чому цей твіт знову актуальний

На жаль, цей жарт знову разюче актуальний. Трамп схильний шукати компроміси, виправдовувати одіозних лідерів тоталітарних режимів і агресорів, зокрема главу Росії Володимира Путіна, а також будувати з ними теплі особисті стосунки.

На тлі повномасштабної війни в Україні та постійних заяв Трампа про його здатність "миттєво домовитися" з кремлівським диктатором сарказм автора звучить особливо влучно. Під публікацією Наумовича українці залишили чимало коментарів. Ось деякі з них:

Краще би Обама ліквідував бін Путіна

А уявіть поцілунки з Хусейном та Каддафі

Якби Трамп прийшов до влади 1939-го, то Америка була б союзником Німеччини, а Гітлер був би його найкращим другом

Нічого ж не міняється у діда

Раніше "Телеграф" розповідав, як Трамп змінював своє ставлення до президента України Володимира Зеленського. Глава США називав його то "диктатором", то "сміливим чоловіком".